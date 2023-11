La reacción de Karol Sevilla al nuevo romance de Emilio Osorio por la que dicen que está “ardida”

Karol Sevilla y Emilio Osorio tuvieron una relación intermitente durante más de un año, que finalmente terminó hace unos días, así lo anunció la propia cantante y actriz.

Y es que tras especulaciones de ruptura, Karol confirmó a través de una transmisión en vivo que se encontraba soltera, sin entrar en detalles.

“No ma***, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”, dijo a sus seguidores.

Además, el pasado 25 de noviembre el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos estuvo de cumpleaños y lo festejó haciendo pública su nueva relación.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México ha estado publicando fotos y videos con su nueva novia, Leslie Gallardo, una joven que ha participado en diferentes realitys de televisión y también tiene una página de Only Fans.

A través de sus redes, tanto Emilio como Leslie han estado publicando fotos en la playa, cenas románticas y fiestas, dejando ver que están muy enamorados y felices juntos.

Cómo reaccionó Karol Sevilla al nuevo romance de Emilio Osorio con Leslie Gallardo

Horas más tarde de las publicaciones de Emilio Osorio con su nueva novia, Karol Sevilla habría reaccionado al romance.

La cantante mexicana escribió a través de su cuenta de Twitter un mensaje que decía “solo diré JAJAJAJAJAJAJA”, lo que muchos asumen era una indirecta y reacción para Emilio.

Además, luego desde sus historias de Instagram, se dejó ver cantando y bailando ‘Las babys’, una canción de Aitana que habla del amor y desamor. “Quiero brindar por un amor que nunca fue… Sorry, baby”, se le escucha decir en el video.

Solo diré JAJAJAJAJAJAJAJAJA. — KAROL SEVILLA (@karolsevilla) November 27, 2023

Los fans de Emilio se han ido contra la joven, pues aseguran que ella siempre lo negó, de hecho fue quien confirmó la ruptura, mientras que él se mostró enamorado y le expresaba su amor públicamente, por lo que aseguran que ella no debería tener este tipo de reacciones cuando él se ve feliz con otra.

“Uy pero esta chica se ve ardida”, “una ardida así reacciona, claro como ya no lo tienes atrás”, “tanto tiempo que él estaba tras de ti, y nunca lo valoraste, ahora sí te haces la dolida”, “esas indirectas están de más, déjalo ser feliz”, “como ya no te para, entonces quieres llamar su atención”, y “Karol ya supéralo, nunca lo valoraste y ahora si andas dolida”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque han criticado a Emilio por su nueva relación, y dicen que es muy pronto para presumir a su nueva novia, el joven se ha mostrado muy feliz y deja ver que se está dando una nueva oportunidad en el amor.