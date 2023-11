“Pelo de Mijares en los 90″: Critican cabello de hija de Lucero pero muchas quieren tenerlo igual

Lucero Mijares está viviendo su mejor momento, entre hacer realidad su sueño de protagonizar una obra musical con El Mago, una adaptación de The Wiz: The Super Soul Musical Wonderful Wizard of Oz y el estar triunfando con su participación especial en la nueva película de Disney ‘Wish’.

La joven ha sorprendido a todos con su talento, dejando claro que heredó lo mejor de sus famosos padres. Eso sí, aunque ha estado de lleno trabajando, no deja de ser juguetona y bromista por lo que es común verla haciendo videos divertidos en sus redes sociales.

Lucerito se une a la tendencia ‘cabello de Lucero en los 90′

Lucero ha sido una de las cantantes más queridas del espectáculo por su impecable trayectoria y ahora se ha convertido en la nueva tendencia viral conocida como ‘cabello de Lucero en los 90′, haciendo referencia al estilo que llevaba en aquel entonces.

En los últimos días, en redes sociales mujeres han compartido videos luciendo sus propias melenas en un intento por compararse con la cantante en la época de su mayor auge.

La tendencia consiste en acompañar los videos con la canción “Nada como ser una miss”, cuya letra reza: “Siempre rodando por la ciudad / Entre fuertes medidas de seguridad / Todos se dicen que bien está / Y eso sí que halaga la vanidad / Es increíble la humanidad / Pero ¡que maravilla! / ¡Que bien me va!”.

Lucero La cantante tenía un cabello de envidia en los 90 (Tiktok)

La cabellera de Lucero en los noventa era larga y lacia, a una altura por debajo de los hombros. Siempre lo llevaba brillante y sedoso, con mucho movimiento y una caída elegante.

Si bien la propia cantante ya hizo su video, ahora ha sido turno de su hija de presumir su cabellera, burlándose de que la tiene rizada.

“Yo también quiero tener pelo de Lucero en los 90″, se lee en la descripción de su video, desatando risas.

Lucero Mijares La joven presumió su melena rizada (Tiktok)

Aunque por supuesto, no faltaron aquellos que sólo se dedicaron a criticarla, señalando que más bien parece “cabello de Mijares en los 90″. “Bella pero tú ya tienes el pelo... pero de Mijares en los 90′s”; “Más bien de Mijares”; “tu tienes el pelo de Mijares de los 90′s”, se lee.

En medio de las burlas, varias mujeres salieron a decir que “ya quisieran tener el cabello así”.

“Ya quisiéramos ser todos hijos de lucero y Mijares hermana, que está gente envidiosa no te haga sentir mal”; “hay comentarios que de verdad aún pienso que no hemos avanzado nada..m gente críticando nada más por tener un celular”; “por que se sienten con el derecho de opinar del cuerpo de los demás esta chica es hermosa”; “Tener cabello así de rizado es una bendición, es muy hermoso”; “Yo tengo el cabello así antes lo odiaba pero ahora lo amo, es unico”, expresaron.

El cabello de Lucerito Mijares también es hermoso

Muchas muejres desean tener cabelleras largas y sedosas como la de Lucero en los 90 pero también el cabello de su hija tiene su belleza y hay quienes lo desearían tener así.

Lucero La hija de la actriz fue atacada en redes tras presumir este look (@luceromexico / @luceromijaresoficial/Instagram)

Los rizos afro son increíbles y como todo tipo de cabello, necesitan ser tratados y cuidados correctamente. Entre las recomendaciones están:

1. No peinarlo con calor ya que son muy propensos a sufrir daños por este.

2. Es importante protegerlo con aceite capilar, además de usar shampoo, acondicionador y cremas hidratantes.

3. Muchas mujeres con este tipo de cabello recomiendan ponerse una funda de seda para dormir, de modo que no se frote con las almohadas y sábanas y provoque frizz por toda esa fricción.