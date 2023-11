Lucero Mijares es señalada de vestir “como señora” y por esto decir eso es un insulto para todas

Lucero Mijares está viviendo su mejor momento y es que finalmente hizo realidad su sueño de protagonizar una obra musical con El Mago, una adaptación de The Wiz: The Super Soul Musical Wonderful Wizard of Oz que marca su gran debut en teatro.

La joven ha sorprendido a todos con su talento, desde los shows con sus padres, hasta la puesta musical y ahora con una participación especial en la película animada de Disney Wish, donde presta su voz a uno de los personajes principales.

Lucerito Mijares Hija de Lucero y Mijares cambió su look (Instagram)

En torno a todo esto que está logrando, Lucerito ha sido invitada a varios programas para hablar de su evolución pero el mundo parece estar más pendiente de cómo se ve.

Recientemente apareció en el programa Venga la Alegría, donde grabó un divertido TikTok al lado de la conductora Jimena Longoria. Lucerito, con su característico sentido del humor, aparece bailando y pasando un gran momento pero las críticas por su atuendo inundaron la publicación.

“Por qué el afán de vestirla cómo señora. Ni su mamá se viste así”; “Porque la visten como señora? :( hay outfits tan bonitos para su cuerpo y edad”; “Vístanla juvenil parece que la obligan a ponerse la ropa de la tía soltera”; “Dejen de vestirla como señora de 50 años”, se lee.

Internet insiste en criticar a Lucerito Mijares sin importar el talento que desborda. Con la fama han llegado los haters, quienes parecen estar listos para atacarla en cada oportunidad. Lucerito ha sido criticada en varias ocasiones por su aspecto pero ella siempre ha defendido que no importa lo que digan, no está enfocada en quienes sólo hacen críticas destructivas.

Usar frases como “se viste como señora” o “parece señora de 50 años” como una forma de insulto es denigrante

Lucero Mijares

Las mujeres vivimos atadas a un sin fin de creencias en torno a la belleza. Desde siempre, nos han dicho que las arrugas son poco estéticas y que con el tiempo, perdemos nuestro atractivo. Hoy es muy fácil escondernos detrás de un filtro o dos pero es momento de dejar de ver los números y las marcas de la edad como una condena.

Envejecer es inevitable pero podemos cambiar todas esas connotaciones negativas que tanto nos detienen. Ser una señora o tener 50 no tendría por qué ser utilizado como insulto.

Lucero tiene 18 años y ella misma ha dicho que la forma en la que se viste ha sido una elección propia porque es con lo que siente cómoda. Las mujeres no tendríamos por qué estar atadas a un manual que nos dice “cómo vestir según la edad” sino que deberíamos ser libres de usar lo que se nos de la gana y que refleje nuestra esencia, no lo que otros esperen de nosotras.

Lucero Mijares se está posicionando como referente de estilo con sus looks | (Instagram)

Así es como Lucero Mijares ha contrarrestado las críticas

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó Lucerito en una entrevista para DelaRosaTV en YouTube.

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, aseveró.