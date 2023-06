“¡Es tu clon!”: las fotos de la niñez de Lucero que prueban el gran parecido con su hija

Lucero Mijares, la hija menor de los cantantes Lucero Hogaza y Manuel Mijares, dejó claro hace algunos años que había heredado el talento, el carisma y desparpajo sobre el escenario de sus progenitores.

No obstante, la jovencita que ya ha comenzado a brillar por méritos propios en el medio no solo sacó su pasión por la música y dones artísticos de sus famosos padres, sino también el físico.

Aunque muchos aseguran que es el clon de su padre, las fotos de la niñez de su madre prueban que, en realidad, es muy parecida a la protagonista de telenovelas en los primeros años de su vida.

Lucero Hogaza junto a su hija, Lucero Mijares| Instagram

Los retratos de la infancia de Lucero que muestran su hija es igual a ella

A través de su perfil en Instagram, la intérprete de Electricidad ha publicado varias fotos de su niñez con las que ha quedado demostrado que su única hija comparte muchas semejanzas con ella.

En marzo de 2021, la estrella de 53 años subió un retrato de su infancia en donde aparece luciendo adorable con su cabello rizado peinado en un moño mientras mira juguetonamente a un lado.

El cuadro de inmediato recibió una ola de reacciones de usuarios impresionados ante las evidentes similitudes físicas que tiene en este cuadro con otros de Lucerito, en especial, de su infancia.

“Lucerito Mijares es idéntica a ti”, “Y yo que pensé que Lucerito se parecía a su papá. ¡Es idéntica a su mami!”, “Pensé que era tu niña” y “Dos gotas de agua, tú y Lucero Mijares” son algunos de los comentarios al pie de la imagen que también refleja que la joven sacó su gusto por hacer caras.

Lucero Hogaza en su niñez | Instagram

Más tarde ese año, la protagonista de Soy tu dueña compartió otra instantánea de la misma sesión de fotos que tuvo en su infancia y nuevamente destacaron las similitudes que su hija tiene con ella.

“La cara de tu hija”, “Es igualita a Lucerito”, “Te pareces mucho a tu nena”, “¡Tu hija es tu clon!”, “Tu niña es igualita a ti de chiquita”, y “Lucerito es tu mini me” fueron varias de las impresiones a este post en donde es evidente que su retoño le heredó varios rasgos, entre ellos, su sonrisa.

Lucero Hogaza en su niñez | Instagram

Por último, también en 2021, Lucero publicó una foto de su baúl en donde sale posando desde la playa cuando era niña y otra vez recibió con comentarios resaltando el parecido con su hija de 18.

“¿Esa es tu hija?”, “En esa foto te pareces a tu nena” y “Tu hija es idéntica” fueron varias de las reacciones al retrato que no dejó lugar a dudas de que la heredera de Lucero es igualita a su mamá.

Lucero Hogaza en su niñez | Instagram

“No es mi copia”

Hay que destacar que, en el pasado, Lucero Mijares ha sido objeto de críticas y comparaciones constantes con su madre, una situación a la que la consagrada artista no ha dudado en condenar.

“Ella tiene su propio carácter y personalidad, admiro su fuerza y capacidad de decisión. No es mi copia ni la de su papá y ni quiere serlo”, aseguró en una entrevista a la revista Quién.

“Tiene carácter fuerte, pero me encanta porque le aprendo mucho. Somos similares en muchas cosas y en otras totalmente opuestas, pero nos complementamos muy bien”, concluyó.

Lucero Mijares en su niñez | Instagram

De igual forma, Lucerito compartió cómo le hace frente a los haters.

“En ocasiones, la gente suele ser muy cruel, me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a los malos comentarios”, destacó en la conversación.

“Si es algo que me construye, lo tomo y si no, lo desecho y no me clavo en eso. A mí no me gusta tratar mal a los demás, no me siento superior a nadie, por eso me chocan las injusticias”, finalizó.