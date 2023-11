¿La está usando? Por esto advierten a Taylor Swift tener cuidado con su novio

Nuevos detalles sobre la relación de Taylor Swift y Travis Kelce han salido a la luz y con ello, una advertencia para la cantante. Fue a través de una sincera entrevista para la revista WSJ en la edición de diciembre/enero que Kelce compartió cómo surgió su romance con la cantante después de que él asistió al The Eras Tour en julio que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium, donde juega fútbol americano para los Kansas City Chiefs.

El jugador había explicado anteriormente en su podcast New Heights con Jason y Travis Kelce que fue captado intercambiando pulseras de la amistad con los fans a su alrededor y cómo aprovechó para mandarle uno a la intérprete de Bad Blood uno con su número con la intención de que se contactaran. “Me decepcionó que ella no hablara antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta, así que me sentí un poco decepcionado por no poder entregarle una de las pulseras que hice. para ella”, dijo.

Ahora, en la revista reveló que tuvo que recurrir a la ayuda de terceros. “Definitivamente había personas que ella conocía y que sabían quién era yo, en su esquina [que dijeron]: ¡Oye! ¿Sabías que vendría? Tenía a alguien jugando a Cupido”, dijo Kelce a WSJ. Magazine, y agregó que finalmente se enteró por Swift cuando ella lo contactó directamente.

Advierten a Taylor Sift sobre las intenciones de Travis Kelce

Si bien ambos han sido muy privados respecto a su relación y en las pocas imágenes que circulan de ambos la cantante parece estar feliz con él, las conductoras del talk show de The View han advertido que no todo es lo que parece.

En el episodio, las presentadoras Joy Behar, Whoopi Goldberg, Sunny Hostin, Sara Haines y Alyssa Farah Griffin se turnaron para denunciar las red flags (“señales de alerta”) que encontraron en la entrevista de Kelce a la revista WSJ, empezando por la relación que este tiene con los medios y que podría poner “en aprietos” a la cantante.

“Algunas de las cosas que dijo me generaron señales de alerta. Él dijo: ‘Lo más importante para mí: asegurarme de no decir nada que pueda alejar a Taylor’. ¿Qué está escondiendo? … Está enviando a su representante para no ofenderla de ninguna manera; eso no es la vida real. A veces la gente te ofende”, señaló Hostin.

“Mi señal de alerta es esta”, agregó Griffin. “Mi única preocupación es que ella salió de una relación de siete años y realmente se metió en esto. Suele querer darse algo de tiempo para superar la relación anterior. Los apoyo, quiero verla feliz pero parece un poco apresurado”.

Haines por su parte confesó que sospecha que Kelce está usando su nueva fama de la relación como un trampolín hacia una carrera posterior a la NFL, ya que está por retirarse. “Él es enorme en el mundo del fútbol, y luego vas a Taylor Swift Land, y creo que si estuvieras pensando en los próximos capítulos, esto sería encantador. Creo que está buscando su segundo acto”.

Otro foco rojo ha sido la cuenta de Twitter del jugador ya que fans han encontrado comentarios con mala ortografía y opiniones cuestionables en las que supuestamente insultaba a las mujeres por ser “feas”.