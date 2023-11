¿Qué pasó con la fan que murió en el concierto de Taylor Swift? Su familia y la cantante reaccionan

Una fan de Taylor Swift de 23 años murió en el concierto de la cantante en Río de Janeiro el viernes 18 de noviembre por la noche, según un comunicado de los organizadores del espectáculo en Brasil.

La víctima mortal es la joven Ana Clara Benevides Machado y aunque aún no se han dado a conocer las causas exactas de su muerte, ha trascendido en medios y redes sociales que habría sufrido un paro cardíaco tras desmayarse en varias ocasiones, en medio de un clima que superó los 40 grados en la ciudad brasileña.

Presuntamente Time4Fun, empresa brasileña a cargo de la organización del evento, no permitieron a los espectadores meter botellas de agua al Estadio Olímpico Nilton Santos donde se llevó a cabo el show, a pesar de las altísimas temperaturas, lo cual provocaría esta situación en la joven. La fiscalía de Río abrió una investigación penal y dijo que el cuerpo de Benevides estaba siendo examinado.

Time4Fun publicó un comunicado en Instagram en el que informó que los paramédicos atendieron a Benevides después de que ella informara que se sentía mal. Tras esto, fue trasladada a un centro de primeros auxilios y luego a un hospital, donde murió una hora después.

En videos que han circulado en redes sociales se puede ver a Taylor Swift haciendo una pausa en su actuación para pedir desde el escenario que llevaran agua a un grupo de asistentes que lograron captar su atención.

“Hay gente que necesita agua aquí mismo, tal vez a 30, 35, 40 pies atrás. Entonces, quienquiera que esté a cargo de darles eso, solo asegúrese de que eso suceda. ¿Puedo recibir una señal de que sabes dónde están?”, dijo la cantante desde el escenario. “¿Ves los teléfonos?” Se la escucha hablando con su equipo fuera del escenario mientras la multitud canta: “Agua, agua, agua, agua”.

En un momento del show, cuando estaba interpretando “Red”, Taylor tomó una botella de agua de un lado del escenario y caminó hacia el otro para arrojarla a los fans.

En una nota escrita a mano compartida en sus redes sociales, Taylor Swift dijo que tenía el “corazón destrozado”.

“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, con gran dolor en mi corazón, confirmo que perdimos a una fan esta noche poco antes de mi show. No puedo explicarles lo devastada que estoy por esto. Hay poca información todavía más allá de que era increíblemente bella y demasiado joven. No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor incluso cuando intento hablar de ello. Quiero decir ahora que siento esta pérdida profundamente y mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos llevar esta gira a Brasil”.