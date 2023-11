Culpan a Taylor Swift del ‘mal desempeño’ de Travis Kelce en juego y muestra el machismo que existe

Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas más famosas y admiradas del mundo del espectáculo en los últimos tiempos.

La pareja ha causado furor al mostrarse junta, tomándose de la mano, demostrándose amor, y también mientras se apoyan en sus diferentes carreras.

Y es que tanto Taylor ha ido a apoyar a Travis en sus partidos de fútbol americano, como él la ha ido a apoyar en sus conciertos.

Sin embargo, recientemente atraviesan una polémica debido al desempeño del futbolista americano en los partidos más recientes.

Culpan a Taylor Swift del ‘mal desempeño’ de Travis Kelce en partidos

Los fans de los Kansas City Chiefs, equipo de Travis Kelce, han acusado a Taylor Swift de ser la culpable del “bajo rendimiento” del jugador en los últimos partidos tras perder.

“Taylor es la culpable que Travis esté jugando tan mal”, “ya no me gusta esa relación tan mediática, solo lo está perjudicando”, “por favor que Travis y Taylor terminen para que él vuelva a jugar bien”, “el mal rendimiento de Travis tiene nombre y apellido Taylor Swift”, “ella me cae muy mal, y está perjudicando a nuestro Travis”, y “por favor Taylor deja que se concentre y lo haga bien”, fueron algunos de los comentarios de fans del equipo.

Esto ha generado indignación no solo en los fans de la cantante, sino sus amigos y hasta otros jugadores y compañeros de Travis, pues solo evidencia el machismo que aún existe, cuando tienen que culpar a una mujer del rendimiento de su pareja en su carrera, cuando no tiene nada que ver.

De hecho, el jugador y compañero de Travis, Patrick Mahomes, salió a defender a la cantante y aseguró que ella no tiene nada que ver con la forma en la que juegue su compañero.

“La gente piensa que lo de Taylor Swift y Travis es algo importante y es cierto porque lo es, pero creo que es más grande para ciertas bases de fans que para las personas que estamos dentro. Tengo la suerte de haber conocido a Taylor y de ver lo buena persona que es. Entenderían que no se ha convertido en una distracción ni nada parecido. Todo el mundo se preocupa de hacerlo lo mejor posible todos los días”, dijo Mahomes.

Hasta ahora Travis se ha mostrado muy enamorado de Taylor y ha expresado su admiración por ella, su talento e inteligencia.