Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de abusarla dentro de LCDLF pero no le creen

Gaby Spanic ha quedado en el ojo público luego de unas polémicas confesiones que realizó en el programa ‘Secretos de Villanas’, a sus compañeras, las cuales causaron gran conmoción entre ellas y en redes sociales.

La reconocida actriz venezolana aseguró que fue víctima de violencia sexual durante su participación en el reality La Casa de los Famosos, específicamente por parte de Pablo Montero, uno de los galanes más polémicos de las telenovelas.

Las declaraciones de la protagonista de ‘La Usurpadora’ causaron gran sorpresa entre sus colegas: Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz, pues si bien Montero ha enfrentado distintos problemas a lo largo de su carrera, no se esperaban que Gaby fuera una de sus presuntas víctimas.

Las razones por las que no le creen a Gaby Spanic la presunta violencia de Pablo Montero

Gaby Spanic y Pablo Montero fueron compañeros en el programa de Televisa y la artista confesó que su paso por el reality no fue nada agradable tras el momento que vivió con el cantante, tras haber sido agredida pese a las cámaras que se encuentran en la famosa casa.

Según relató, el momento se dio cuando ella estaba en un cuarto destinado para que los famosos pudieran fumar, lugar al que Pablo entró y la tocó indebidamente.

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (con sorpresa) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”, confesó.

Tras sus palabras, Mujica mostró incredulidad por lo que replicó el nombre del actor para corroborar que se trataba de él, a lo que Spanic confirmó y reveló que pese a que firmó un contrato de confidencialidad tiene derecho a contarlo al tratarse de un delito.

“Antes de abrir la boca esto sí lo puedo hablar, adentro sufrí un delito y cuando hay un delito no hay carta confidencial que valga. Fue alguien que estimo de hace muchos años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero”.

Pese a las palabras de una de las villanas más queridas, son muchos los internautas que han puesto en duda sus palabras asegurando que solo busca causar sensación y volverse viral para encajar nuevamente en la palestra pública, por lo que sus palabras han generado un amplio debate en redes sociales, pues de igual manera sus fans la han acobijado con mensajes de apoyo.

“Está mujercita es un drama absoluto”, “La verdad no le creo”, “Solo está buscando sonido ahora que nadie habla de ella”, “Lo estimas??? Y quiso abusar? Revisate tienes muchos problemas”, “Esa mujer si se enloqueció por completo”, han sido algunos de los comentarios de quienes no le creen a Spanic.