“No estoy bien”: Sigue la crisis por salud en RBD, primero Anahí y ahora Dulce María

La gira mundial de RBD ha sido un éxito rotundo pero no ha estado ajena a los percances desde sus inicios, pues los problemas de salud de algunos de sus integrantes les ha complicado las presentaciones en algunos países y los ha dejado al borde de posibles cancelaciones.

El primer inconveniente que presentaron fue incluso antes de dar inicio, luego que Anahí se lesionara un tímpano en medio de los ensayos, lo que causó que iniciara a medio andar sus conciertos. Sin embargo, en los últimos días las enfermedades han regresado y mucho más fuertes.

Fue exactamente en Brasil donde las cosas se le complicaron a la querida agrupación que regresó a los escenarios tras 15 años de ausencia, por lo que han tratado de responderle a su público a como de lugar.

Dulce María sigue complicada de salud y pone en aprietos a la banda

Anahí y Dulce María han puesto en aprietos a sus compañeros, pues primero la interprete de Mía Colucci presentó dolores de espalda y fiebre por lo que tuvo que abandonar el show del pasado viernes 17 de noviembre. Más tarde se confirmó que padece una infección renal.

Si bien, Dulce María ya se encontraba a medias debido a sentirse mal por un virus que terminó ocasionándole bronquitis, subió al escenario para no tener una nueva baja.

“Queridos amigos cómo saben desde el lunes no me he sentido bien, he estado con fiebre, y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca, ya estoy medicada desde el martes. El doctor dice que es un virus (ni covid, ni influenza) empecé con una gripe viral que avanzó y se convirtió en bronquitis por eso casi no tengo voz”, explicó en una de sus historias en Instagram.

Sin embargo, tras su reciente llegada a México confirmó que aun no se encuentra bien tras ser abordada por varios medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“La verdad más o menos, no estoy todavía bien del todo, pero pues la verdad es que Brasil nos lleva esperando años y era un momento muy importante para nosotros el poder darlo y los días que estuve mal no había manera de cancelarlo”, explicó.

Será el próximo jueves 23 cuando retomen la agenda de conciertos en Monterrey, por lo que la actriz espera tomar un descanso para poder volver a cantar.

“Nada, o sea me dio una infección, primero me dio un virus, como una infección viral y de ahí se me convirtió en bronquitis porque justo no descansé ni un día, de hecho todavía estoy así, pero pues esperemos que ahora llegando aquí a nuestro país podamos aunque sea dos días poder descansar”, agregó.