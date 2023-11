La disculpa de Mau Montaner a Camilo tras confesar los celos que sintió por su éxito

Mauricio Montaner, hijo de Ricardo Montaner, ha causado furor con una íntima conversación que tuvo con su cuñado Camilo en su nuevo ‘The Why Podcast’ donde decidió contar un incómodo episodio que vivió tras el éxito desenfrenado que ha tenido el esposo de Evaluna.

El cantante ha decidido lanzar una extensión de ‘The Why Project’ de Mau, con el que busca ayudar a las personas a encontrar la plenitud con base en su viaje hacia la búsqueda de su POR QUÉ, por lo qu eno dudó en mostrarse sincero con sus seguidores.

Recordemos que en los últimos años, Camilo ha contado con varios éxitos musicales que lo han llevado a colaborar con distintos artistas y hasta ganar galardones a los que no han podido escalar los hijos de Montaner.

Mau Montaner se sincera sobre los celos que sintió por el éxito de Camilo

En una conversación de los cantantes donde se mostraron como amigos, hermanos y cuñados no dudaron en revelar una conversación que tuvieron hace un tiempo de los sentimientos que llegó a vivir Mau al ver como Camilo escalaba en la industria musical, mientras él y su hermano quedaban atrás.

“En mi corazón empezaron a pasar cosas que gracias a Dios hoy yo puedo conversar pero que por mucho tiempo no, por mucho tiempo me estaba comiendo por dentro y fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular, que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti, porque yo veía que tu crecías y crecías y crecías y que yo, este pana tuyo que un poco hizo todo esto contigo, se quedaba atrás y que sentía que ya tu no ibas a tener número uno interés en seguir relacionándote conmigo porque tu ya habías pasado a otro nivel, sino que aparte también por estar tan cerquita y por tenerte en mi familia me hizo a mi leña”, dijo.

De igual manera, confesó que por su mente pasaron pensamientos contra su cuñado al considerarlo “malagradecido”, por lo que ahora piensa que pudo haber sido un tropiezo en la vida del colombiano.

“Me empece a mentir también incluso es que yo pensé que tú habías sido malagradecido conmigo por que es que yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película de esto que yo estaba sintiendo cuando en realidad me estuve que haber estado alegrando de lo que estabas viviendo tú, porque encima tú estabas enfocado en impactar la vida de la gente, entonces pienso que yo pude haber sido un tropiezo enorme en tu vida y pude haber sido un tropiezo enorme en eso que tú estabas construyendo por estar pensado en mí y en ese ego mío”, confesó frente a Camilo.

Lejos de ser criticado, Mau se llenó de apoyo y elogios por haber tenido el valor de confesar algo tan fuerte y privado, pero también de cómo logró a tiempo darse cuenta de su error.

“Hay que ser valiente no solo para reconocerlo, sino para también hacerlo público”, “Es de admirar el valor qué hay que tener para enfrentar y hablar de los anti valores. Y desde la sabiduría de haberlo podido canalizar por qué lo detectaste sabías que no era propio de ti. Valiente Mau , hoy me enseñaste mucho”, “Hablar desde el corazón y plantear hasta lo más incomodo, sana un montón”, han comentado algunos usuarios.