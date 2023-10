Fans señalan que Camilo y Evaluna ‘recapacitaron’: ¿le cambiaron el nombre a su bebé?

Camilo compartió un momento extraño que vivió en compañía de su bebé Índigo y cómo por una confusión, terminó cambiándole el nombre.

“Estoy yo con Índigo en mis brazos y hay una señora con un bebé, una señora que no hablaba español. Entonces yo estoy con Indi y le digo a Indi “saluda” entonces Indi saluda y la bebé se ríe y la mamá no la está viendo entonces le informo que su bebé está riendo entonces yo en mi fabuloso inglés le digo she’s smiling (ella está sonriendo)”, relató.

El cantante admitió que su mal inglés llevó a que la señora pensara que estaba presentando a Índigo como “Miley” al tratar de decir “she is smiling” (ella está sonriendo).

@camilo A partir de ahora mi hija se llama Miley ♬ sonido original - Camilo

Camilo continuó: “La señora cree que estoy presentando a mi hija She is Miley (ella es Miley) y dice hola Miley, este es Jacob. Entonces dije ¡claro! yo le digo Hey Jacob y le digo a ‘Miley’ di hola Miley. ¿Qué más voy a hacer’ ¡Seguir la vaina! Entonces ella (Indi) le dice bye bye Jacob y él bye bye Miley”.

Camilo provocó risas en redes sociales

El divertido encuentro del intérprete de Ropa Cara generó risas en tiktok. “En español se pronuncia indigo y en ingles Miley jajajaja”. “eh aqui nuestro hermoso acento al hablar otro idioma siendo latinos 😂😂😂😂 nunca nos entienden”; “tory time de cómo Indigo ahora es She is Miley”; “hahahahaha no puedo con esto 😂😂, ya queda es seguir en el papel”, expresaron.

Camilo El cantante le "cambió" el nombre a Índigo (TikTok)

Algunos fans incluso compartieron vivencias similares que se desataron por confusiones con su pronunciación del inglés o por culpa de malos entendidos con los nombres. “en Nueva York pregunté: where is little Italy? y me respondieron: sorry, i’m only speak english”; “Si soy!! Cuando pedí el ají más picante (Spicy) y me dieron en más caro (Expensive)”; “mi vecino tiene 3 años diciéndome Daniela pero yo me llamo Yirlay, obvio jamás se va a enterar que tengo un nombre tuki y que no soy Daniela”

¿Camilo y Evaluna cambiarán el nombre de Índigo?

Desde que Camilo y Evaluna debutaron como papás, han sido muy criticados por la forma en la que crían a su bebé. Ante los fans, las decisiones que han tomado en torno a Índigo son “equivocadas” pero ellos han demostrado que están haciendo lo mejor.

Para muchos, el nombre Índigo, es “el peor que pudieron encontrar”, además de que una de las razones por las que la llamaron así fue porque inicialmente no sabían si sería niño o niña y querían un nombre significativo, más allá del género.

Camilo La pareja siempre ha sido criticada por sus decisiones con su bebé (Instagram)

“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, señalaron.

Si bien con lo que le sucedió recientemente a Camilo muchos aplaudieron el “cambio” de nombre, la realidad es que la pareja no tiene pensado hacerlo realidad. ”Ya deberías dejarle ese nombre”;”Mejor Miley que Indigo”; “Miley es un nombre más bonito, deberías llamarla así siempre”, se lee en redes sociales.

Camilo y Evaluna nunca se enfocan en responderle a los haters ni viven para darle gusto a nadie. Ellos simplemente disfrutan de su paternidad, su vida en pareja y su música. Su único objetivo será darle la mejor vida a la pequeña Índigo.