“Imbécil de clase mundial ”: Hijo de Brad Pitt lo insulta y detalla lo que lo hizo vivir

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt ha sido uno de los más polémicos y mediáticos de Hollywood al tratarse de una de las parejas más famosas de la industria ante el innegable atractivo y fama de ambos. Aunque formaron una familia junto a sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne quedaron envueltos en duros enfrentamientos.

Si bien Angelina ya ha hablado sobre la presunta violencia doméstica que sufrió por parte del galán, uno de esos episodios presenciado por uno de sus hijos (Maddox), a quien también habría golpeado. Ahora ha salido a la luz un mensaje que Pax, le dedicó a Brad, por el Día de los Padres en 2020.

Pax de 19 años, fue adoptado por la pareja en Vietnam en 2007, y fue a través de Instagram donde lanzó duras criticas hacia su padre, pero al ser privada su cuenta fue tres años después que se han podido conocer los fuertes insultos que le dedicó.

Los insultos que recibió Brad Pitt de su hijo

El joven reprochó la crianza de Brad Pitt y expuso todo lo que le hizo vivir a él, a su madre y a sus hermanos. En la fotografía colgada muestra a Brad Pitt alzando el Oscar que ganó un año antes a Mejor Actor de Reparto por la cinta ‘Once Upon A Time in Hollywood’, acopañada de un mensaje lleno de odio.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió.

Pax finalizó su mensaje asegurando que toda la verdad saldría a la luz tarde o temprano, y con un tono irónico, volvió a desearle un feliz día del padre al hombre que lo adoptó calificándolo como “un maldito ser humano horrible”.

“Tú puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que te dé la gana, pero la verdad saldrá a la luz algún día. ¡Feliz Día del Padre, maldito ser humano de mierda!”, sentenció.