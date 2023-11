En “total look” de mezclilla hija de William Levy y Elizabeth presume su transformación: “toda una modelo”

Los hijos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez han crecido y ya son todos unos adolescentes muy guapos, que sin duda heredaron la belleza de sus padres.

La famosa actriz constantemente comparte fotos de su hermosa familia y recientemente dejó ver lo grande que está su hija Kailey, quien ya tiene 13 años.

La joven es toda una adolescente y no solo es idéntica a su madre, también tiene un estilo elegante, y han asegurado que parece toda una modelo.

El look de mezclilla con el que hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez mostró su gran estilo a sus 13

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se encuentran de vacaciones con sus dos hijos Kailey y Christopher y recientemente presumió una hermosa foto familiar.

“Amores míos!! ❤️”, escribió la actriz en sus redes, pero lo que sorprendió a sus fans fue lo grandes que están sus hijos, especialmente la menor, y su gran estilo.

Y es que Kailey encantó llevando un look de mezclilla compuesto por pantalón corte alto y roto en las rodillas y top tipo corsé de este mismo material, y complementó con maxi abrigo gris y tenis blancos.

La joven recibió miles de halagos con su belleza y gran estilo, y aseguraron que parecía una modelo como su mamá.

“Wow su hija está grande y es hermosa”, “me encanta el look de Kailey, es toda una modelo”, “tu hija es idéntica a ti y es muy elegante”, “hermosa tu hija, tiene un gran estilo”, “amé el look de mezclilla de Kailey, se ve divina”, “es igualita a ti, parece toda una miss”, y “ella sí tiene buen gusto por la moda me encanta”, fueron algunos de los comentarios en redes.

No es la primera vez que la hija de los famosos actores encanta con su estilo, ya ha sorprendido luciendo vestidos, faldas y tops y jeans, dejando ver que ha aprendido mucho de moda de su mamá.