La nueva foto de Elizabeth Gutiérrez con William Levy generó debate sobre aprender a soltar

De Elizabeth Gutiérrez y William Levy siempre se ha especulado mucho sobre su relación. Sobre todo después que 2022 el cubano lo anunciara en sus Instagram Stories.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, puntualizó el actor en aquel momento.

Minutos después se arrepintió y parece que la pareja volvió a encontrar el amor, pero a mediados de este 2023 volvió a decir que “estoy solo”, confundiendo a todos los fans. A ciencia cierta, nadie sabe el estado real de este romance que inició 20 años atrás y que dejó dos hijos, Christopher y Kailey.

Eso sí, los rumores de infidelidades siempre han sido el gran fantasma de esta unión y los altibajos, con temporadas juntos para acabar en rupturas, hacen que muchos internautas critiquen a ambos, pero sobre todo a la mexicana.

La nueva foto de Elizabeth Gutiérrez con William Levy

Por supuesto que esto volvió a ser así después que Elizabeth Gutiérrez publicara una foto familiar donde aparecen todos abrazados, posando sonrientes y escribiera “amores míos”.

Con esto dejó ver que hay cariño, cordialidad y respeto entre ambos aún, pero sus fans le pidieron reaccionar porque merece estar al lado de alguien que le ofrezca estabilidad, amor y fidelidad.

“Ella es una excelente madre y gran mujer, lástima que no lo note”, “Todos quedamos como payasos al ver esta foto”, “Tan hermosa que es Elizabeth, y no se da su lugar, queriendo aparentar lo que no son”, “Primero le lanza indirectas y ahora posa feliz con él, no se entiende”; fueron parte de los comentarios que generó el debate.

“Están queriendo aparentar lo que no son. Solo son los padres de los niños y ya. Acéptalo y supéralo”, le dijeron otros, recordando lo importante que es soltar los vínculos que solo aportan inestabilidad y decepciones a nuestra vida.