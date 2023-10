Elizabeth Gutiérrez habla de amor propio, y la cuestionan: “De qué sirve si no tienes dignidad”

Despampanante, así se mostró la actriz Elizabeth Gutiérrez la tarde este jueves 12 de octubre a través de su cuenta en Instagram. Sola una toalla cubría su escultural figura, sus sensuales piernas quedaron al desnudo mientras ella posaba sonriente afuera de la tina de baño. Sin dudas que robó suspiros a más de uno.

A sus 44 años, la estrella de televisión ha logrado tener un cuerpo enviable gracias a las rutinas de ejercicios y una balanceada alimentación. Algunos afirman que también ha pasado por el quirófano para hacerse unos “arreglitos”, algo de lo que ella conversó abiertamente el mes pasado en el programa Ojos de mujer que transmite E! Latinoamérica.

Ella manifestó que se había puesto, años atrás, los implantes mamarios para verse mejor, aunque admitió que desea quitárselos para volver a ser ella: “Ojalá hubiera habido alguien que me hubiera dicho: ‘Ely, no necesitas eso para verte bien, no necesitas eso para sentirte más mujer, no necesitas eso”, comentó en el espacio televisivo donde suele participar.

Este jueves, quiso mostrarse y escribió junto a la sexy fotografía: “Mente cuerpo y alma limpia y con una sonris✨”. La publicación que alcanzó los 23 mil “Me gusta” en unas pocas horas, así como casi mil comentarios, muchos de ellos cargados de dardos directos contra su autoestima.

“Hija mía, la naturalidad en ti brilla por su ausencia”, “Así se debería de Amar y no andar rogando amor donde no lo ha habido”, “De qué sirve que sea hermosa si dignidad no tiene. Hasta un ciego se da cuenta que William no la quiere”, “Para hacerlo mejor no te humilles por ningún hombre”, “Estás completamente herida y por el piso tu dignidad ¿mente limpia? tu mente está enloquecida de dolor”, y “Se valora muy poco como mujer. No es un buen ejemplo”, fueron tan solo una muestra de los mensajes hirientes que le dejaron.

Esto debido a que ella y su pareja, el también actor William Levy anunciaron el año pasado que terminaban definitivamente su relación de 20 años, en la que formaron un hogar con dos hijos, pues presuntamente él le ha sido infiel en reiteradas oportunidades. Sin embargo, tras declarar sobre que no volvería con el padre de sus hijos, Elizabeth pasó las fiestas decembrinas con el cubano de una forma muy romántica en Europa.

Además, pero ella desmintió que regresaron, pero nuevamente se corrió el rumor de su reconciliación, pero él aseguró que está solo y enfocado en su carrera y sus dos hijos. En julio, la actriz se dedicó a postear estados sobre “la confianza rota”, mientras corrían los bulos de que Levy salía con Samadhi Zendejas. Esta es la razón por la que los internautas le pide, groseramente, que “se quiera” y “tenga dignidad”.