¿Por qué fue televisado el juicio de Shakira por fraude fiscal y no el de Messi y Cristiano?

Shakira y Messi El juicio de la cantante fue televisado pero el jugadores como Messi y Cristiano no (@shakira / @leomessi/Instagram)

Este lunes comenzó el juicio de Shakira por fraude fiscal contra la Hacienda de España , pero la famosa decidió llegar a un acuerdo y admitió fraude.

La cantante deberá pegar una multa de 7.9 millones de dólares, lo que representa la mitad del importe “defraudado” y tres años de prisión que no tendrá que cumplir por no tener antecedentes penales.

La colombiana dijo al juez, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía y dijo “sí” para confirmar que reconocía los seis cargos por no pagar al fisco español 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.

Por qué el juicio de Shakira fue televisado y el de Messi y Cristiano no

Aunque no existe una versión oficial, algunos medios han asegurado que el juicio de Shakira fue televisado con una clara intención, y fue el de presionarla.

Y es que la cantante estaba dispuesta a ir al juicio y demostrar su inocencia, pero al ver que personas cercanas y queridas por ella iban a ser expuestas en un juicio televisado, decidió pensarlo mejor y de hecho, sería la clave para que ella aceptara admitir el fraude y llegar a un acuerdo.

“Si el juicio hubiera sido privado, otro hubiera sido el cuento. Ella cedió ante el chantaje mediático de Hacienda. Demasiadas personas que no quería exponer a ese circo, la expresidenta de Epic Record, El CEO de Sonic Music Latin, el vocalista de Maná, su ex, Antonio de la Rúa y un sin numero de personas de confianza a las que no quería exponer. Hacienda logró mancillar la reputación de Shakira”, dijo una cuenta fan de la famosa en TikTok.

Muchos se preguntan por qué jugadores como Cristiano Ronaldo y Messi, quienes también fueron a juicio por fraude fiscal, no fueron expuestos de tal manera como Shakira, y al parecer es como dijimos anteriormente, porque querían presionar a la cantante quien sí daría la batalla, a diferencia de los futbolistas que decidieron declararse culpable de fraude fiscal desde un inicio.

Lo cierto es que Shakira optó por tener una vida más tranquila y dedicarse a su carrera y ser feliz con sus hijos y así lo dejó claro a través de un comunicado.