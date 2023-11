“Delincuente ”: le echan en cara a Shakira otros ‘crímenes’ de su pasado por aceptar fraude

Para no alargar lo que sería un tortuoso juicio tipo Johnny Depp- Amber Heard, Shakira fue por la paz y decidió pagar las multas que le debía a Hacienda. Esto, por petición de sus hijos. Sin embargo, varios españoles que jamás le han tenido un poco de simpatía por toda su historia con Piqué le recuerdan sus ‘crímenes’ y el hecho de que “se haga la víctima”.

“Shakira defraudó a Hacienda, se ha tirado años haciéndose la víctima, insultando a las instituciones públicas españolas y alargando el proceso produciendo un mayor coste... ahora dice un “sí, lo siento” y se le rebaja la sanción y se le libra de la cárcel. Es una vergüenza”, “Si todos saben que Shakira le fue infiel a su ex novio argentino, tambien ha sido encontrada culpable por plagio varias veces y ahora admite fraude al fisco. ¿Por qué todos le creen abiertamente su papel de víctima con Piqué?” “Por eso le urgía ganar dinero con las canciones del Piqué. Para pagar”.

Shakira defraudó a Hacienda, se ha tirado años haciéndose la víctima, insultando a las instituciones públicas españolas y alargando el proceso produciendo un mayor coste... ahora dice un "sí, lo siento" y se le rebaja la sanción y se le libra de la cárcel. Es una vergüenza. — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) November 20, 2023

Estos son algunos comentarios que contrastan con muchos de los que acusan a Gerard Piqué y a su familia de haberla metido en líos legales, de los que ella nunca tuvo que ver (así ella misma lao confesó) y que maldicen al futbolista por sencillamente no haber sido claro con sus empresas ni su manejo.

Porque él sí también tiene mucho rabo que le pisen.

Ahora bien, ¿qué crímenes “” cometió Shakira para que los fans de Piqué ahora se vayan en contra de ella?

Los ‘crímenes’ de Shakira que le echan en cara luego de aceptar el cargo de fraude en España

Los supuestos ‘crímenes’ de Shakira comienzan con varios plagios por los que ha tenido líos legales en su carrera. De hecho, Jerry Rivera fue el primero en acusarla de plagio por calcar tal cual el inicio de su canción Amores como el Nuestro en ‘Hips don’t lie’, pero ella seguró que este ritmo está inspirado en una canción llamada ‘Oral Fixation’.

Pero en el coro, Luis Díaz mostró que el coro de la canción fue escrito en 1983.

Misma acusación, con el ‘Waka Waka’. Wilfrido Vargas la demandó por 11 millones de dólares por el plagio de su canción ‘El negro no puede’. Ella afirmó que sacó la canción del folclore de África. Con ‘Loca’ pasó algo igual: la similitud del coro con Loca con su tiguere de El Cata fue negociada para incluir la frase en la suya.

Y hasta a los White Stripes enojó: que bailaba igualitico que Kate Moss en ‘I just don’t know what to do with myself’ y en ‘La La La’, para el Mundial de Brasil de 2014, Woodkid alegó que la canción ‘Iron’ era como la de ella.

Shakira, Piqué, Messi, Ronaldo. Vivimos en un mundo en el que alabamos delincuentes de su talla, que le roban con conocimiento de causa al fisco y por ende a la gente. https://t.co/77ntAQQZ1Y — Tavo André 🆓 🇵🇸 (@TavoAndre) November 20, 2023

Ahora, para ‘La Bicicleta’ el cantante cubano Liván Rafael Castellanos también la acusó de plagio.

Por otro lado, si se habla de trato a los empleados, parecería que Shakira no dista mucho de Piqué si se toman en cuenta las denuncias contra ella. Una ex bailarina llamada Jenni García le acusó de no pagarle, por ejemplo.

Su ex chofer también dijo que su hermano Tonino le gritaba y que él tenía que poner su espejo retrovisor en stand by para “no tener la tentación de mirarla”.

Otra ex empleada, llamada Cristina Castaño, dice que Shakira es llena de inseguridades, ya que en rodajes es déspota con sus colaboradores. Según ella, una de las cláusulas era que cuando ella pasara, los figurantes no la miraran.

Asimismo, otro empleado denunció hace años que ella no daba cotizaciones a la Seguridad Social, con jornadas de 17 horas seguidas y que lo echó porque él no quiso calentar un pollo. Esto, porque había trabajado todo el día.

Shakira ganó ese juicio.