Julio Iglesias apareció en The Crown y dejó alucinando a todos

The Crown, la serie británica que sigue la vida de la reina Isabel II desde los años 40 hasta los tiempos modernos, lanzó su sexta y última temporada la cual muestra nuevos secretos de la realeza británica y la complicada vida que llevó Lady Di dentro de la corona.

La nueva entrega cuenta con amplios detalles de la vida de la eterna princesa de Gales, quien interpreta desde la quinta temporada la actriz Elizabeth Debicki, como lo fue su divorcio con el Rey Carlos III y sus romances tras conocer la infidelidad del monarca con Camila Parker.

Una de ellas fue su romance con Dodi Fayed, con quien disfrutó los últimos días de su vida hasta el fatídico accidente de tráfico que terminó con la vida de ambos.

La aparición de Julio Iglesias en The Crown

La historia real ha posicionado a la serie como una de las grandes favoritas del streaming, y también la ha llevado a catapultarse como ganadora de amplios premios. Ahora uno de los episodios más importantes de la primera entrega de la sexta temporada ha sido el tercero, cuando muestran el día que murió Lady Di.

Sin embargo, un par de escenas antes hace una inesperada aparición Julio Iglesias, la cual tomó por sorpresa a sus seguidores, específicamente durante una fallida cena en un restaurante en París dada la presión de los paparazzis, Diana y Dodi se dirigen a su hotel.

Estando en la habitación la pareja, el productor de cine saca de su bolsillo un anillo de compromiso mientras suena de fondo música romántica.

“¿Qué es esto?”, le pregunta ella, a lo que él responde: “Tu favorito, Julio Iglesias”, respondió causando gran sorpresa, pues se desconocía que era el español el gran favorito de la princesa.

El tema que se escuchaba era ‘When You Tell Me That You Love Me’ interpretada por el madrileño Julio Iglesias y Dolly Parton, una hermosa versión del clásico de Diana Ross que se lanzó en 1994.

En medio del furor que ha causado la primera entrega, se conoce que la segunda parte de esta última temporada de The Crown, llegará al catálogo de Netflix el próximo 14 de diciembre.

El mismo significará el fin de la misma, debido a que su creador considera que “10 años es la cantidad mínima de tiempo en la que puede ver algo en su contexto histórico, para permitirle entenderlo realmente”.