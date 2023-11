¿Se disculpó? Luis Miguel golpea a guardia de seguridad: en video quedó grabado el momento

Luis Miguel sigue recorriendo el mundo con su gira, pero esta no ha estado exenta de polémica, con situaciones como el video donde se ve que golpea a un guardia de seguridad durante un concierto.

Esto sucedió de forma accidental mientras movía parte de los adornos que conforman su show, pero en redes sociales no han dejado de bromear con la curiosa situación y otros le reclamaron directamente a El Sol de México.

El video donde Luis Miguel golpea al guardia de seguridad

Esta grabación fue compartida por una usuaria en TikTok, así como otros materiales audiovisuales que dejan ver que el cantante sigue teniendo momentos de mal humor pues hasta se le ha visto enojado con su equipo de producción.

En esta oportunidad, se ve claramente en el video como Luis Miguel patea unas esferas que son parte del show y que estaban en el escenario y esta golpea la cabeza de un guardia de seguridad que estaba en medio del público y él.

Este globo gigante impactó en el hombre que se encontraba de espaldas al escenario y que desprevenido, no pudo evitar quitarse y sufrió el percance.

Aunque a muchos les ocasionó risa, pues se volvió viral bajo el audio “A lo que vine fue a esto”, a otros les pareció que el intérprete de La Bikina hizo mal al ignorar la situación. No obstante, se desconoce si después del show, se acercó a pedirle disculpas por lo sucedido en el escenario y tuvieron la oportunidad de conversar.

“No es novedad en él”, “Siempre ha tenido esas actitudes prepotentes”, “Qué costaba decirle ‘lo siento’ rápidamente...”, “No sé si no se dio cuenta o decidió ignorarlo, pero no me sorprende”, “Luis Miguel siendo Luis Miguel”; fueron parte de los comentarios cargados de críticas que se difundieron en las redes sociales.