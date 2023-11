Aunque le duelen las críticas, Michelle Rodríguez responde tajante a quienes la juzgan por bajar de peso

Michelle Rodríguez es una de las actrices más exitosas del momento en México y también ha sorprendido con su transformación física tras bajar de peso.

Y es que la famosa ha inspirado a muchas con su cambio físico, pero también ha recibido miles de críticas por bajar de peso drásticamente y la acusan de “no amarse como era”.

Michelle siempre había expresado sentirse feliz con su figura, aunque en ese entonces también la atacaban y criticaban y le decían “gorda”, pero ella se mostraba orgullosa y sin complejos .

Sin embargo, este año bajó de peso, y lo hizo por salud, y aunque no ha dejado claro qué hizo para lograr este cambio, muchos medios aseguran que se sometió a un bypass gástrico.

Te recomendamos: ¿Se sometió a cirugía? Michelle Rodríguez revela qué hizo para bajar de peso y lucir espectacular

“Se toman alternativas distintas, caminos distintos, y como siempre digo, estoy construyéndome todos los días para ser una versión renovada, que no tenga que ver con mejor o peor, con bien o mal, sino con pasarla mejor conmigo misma”, destacó la actriz de 39.

Michelle Rodríguez confiesa que le duelen las críticas que recibe tras bajar de peso

Aunque Michelle Rodríguez se muestra feliz y orgullosa de su cambio, no deja de recibir críticas y recientemente reveló cómo la han afectado.

“El juicio no siempre está chido porque, número uno, cuando te toque a ti quién sabe qué aguantes. Número dos, nadie es perfecto. Nos construimos todos los días. Realizamos cosas que nos hacen ser distintas. Ni mejores ni peores. Debemos ser más amables con nosotros y con los otros. Duelen las críticas. Pero sé quién soy”, destacó en entrevista a TV Notas.

Además, destacó que se siente orgullosa de su cambio y no se arrepiente. “Me gusta mucho lo que veo. De eso estoy muy orgullosa. Soy muy mi amiga. Me siento muy bien de acompañarme en este proceso”.

Michelle dejó claro que estas críticas la hacen más fuerte, y que por años ha lidiado con esto y más, por lo que trata que no la afecte lo que los demás digan o piensen de ella.

Te recomendamos: ¡Inspiración! Michelle Rodríguez presumió su transformación física con un minibikini negro

“Con el paso de los años me he hecho más fuerte ante esto. No los puedo parar. Lo que sí puedo es decidir hasta dónde me pueden llegar a afectar. Y ya no me afectan”.

Y dejó claro que sigue siendo fiel a sí misma y a su discurso. “Antes quería algo y ahora no. Sobre todo, con serme leal. De pronto se nos olvida y andamos cumpliendo expectativas de todo el mundo. Me caigo muy bien y estoy muy orgullosa de estar así. Siempre he estado a favor de la salud y el bienestar. Siempre he tratado de que así sea mi mensaje. Hoy me quiero más que siempre y quiero seguir así”, dijo, callando a todos los que la critican y la llaman “incongruente”.