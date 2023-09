Michelle Rodríguez es criticada por lucir más delgada y muestra el inconformismo hacia la mujer

Michelle Rodríguez es conocida como una de las famosas que rompe los estereotipos hacia las mujeres de tallas grandes en el espectáculo, cuestión que la hizo objeto de críticas en sus recientes apariciones.

La actriz luce más delgada respecto a meses anteriores, por lo que en internet la han atacado aseverando que su discurso de amor propio era “falso”, pues en realidad sí “se sentía insatisfecha con su figura”, algo que ella siempre ha negado.

Al contrario, públicamente ha expresado que “habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños, este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo”.

Lo irónico del caso es que la mexicana siempre fue el centro de muchas burlas por su físico y su peso, así que ahora que reaparece con unas libras menos, también vuelve a ser señalada, probando el eterno inconformismo e hipocresía que rodeada a la mujer en la sociedad.

Los estándares de belleza no se detienen y sin importar cómo luzcamos, terceros siempre van a tener opiniones sobre nuestra figura, cuestión que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autoconfianza sin dejarnos llevar por lo que diga el mundo, tallas o modas.

Así luce actualmente Michelle Rodríguez y por esto se gana críticas

En las postales compartidas por la influencer en su cuenta de Instagram, se le ve muy feliz viajando por distintas ciudades, embarcada en varios proyectos y sintiéndose guapa posando en selfies o fotografías de cuerpo completo.

Michelle Rodríguez La actriz luce más delgada (@michihart/Instagram)

Precisamente, este cambio notorio en la figura de Michelle Rodríguez hizo que los detractores le comentaran que, aunque luce bien, considera que no va acorde a su discurso.

Michelle Rodríguez La actriz mexicana luce una nueva figura (@michihart/Instagram)

“Si estabas en desacuerdo con tu cuerpo, porqué dijiste que eras feliz con él y nos damos cuenta que no es así”, “¿Qué operación se hizo?”, “Te ves muy guapa Mich, pero te hemos preguntado qué te hiciste y no das la cara”, “Dijo que gordita estaba feliz y ahora se puso a dieta, incoherencias”, “Si te aceptas como eres, ¿por qué bajas de peso?”, le escribieron.