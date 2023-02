Michelle Rodríguez se siente orgullosa de su cuerpo y con estas fotos lo confirma

Después de ser duramente criticada por aparecer muy sensual en la portada de la revista Marie Claire, Michelle Rodríguez volvió a dar una lección de amor propio.

Aunque muchos dicen que está “romantizando la obesidad”, en realidad la famosa está visibilizando los cuerpos diversos, enviando un poderoso mensaje de autoaceptación y lucha contra la gordofobia.

En la sociedad existen los estereotipos que le atribuyen a la delgadez atributos como la belleza, el éxito, la proactividad, el autoestima y la salud, por lo que la representación es importante para dejar estos pensamientos detrás.

Sin importar la talla, las mujeres somos dignas de ser deseadas, contratadas, admiradas y existir en el mundo, sin tener que encajar en un determinado prototipo de belleza.

“Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños, este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Reconozco mis defectos y los abrazo, no sólo los físicos. Soy valiosa por lo que sé por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso y por cómo me veo”, declaró.

Por eso, Michelle Rodríguez no se detuvo ante las críticas hacia su cuerpo y mediante diversas fotografías en sus redes sociales ha seguido posando muy guapa.

Sin importar el qué dirán, reapareció vistiendo una corona de oro, mientras dejó su cabello suelto y lució un jumpsuit strapless color verde esmeralda con detalles en morado, junto con un maquillaje a juego.

La protagonista de La flor más bella aseveró que “no necesito más de mí que mi propio cariño. (...) Últimamente he ido aprendiendo que me necesito un montón. Gracias a quienes cada día me recuerdan con hechos lo amada y afortunada que soy”, dijo.