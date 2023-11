Critican a Cynthia Rodríguez por tener “vida fácil”: su último cambio de look la ‘delataría’

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más queridas en la televisión pero ante internautas, es un blanco de burlas y críticas por su estilo de vida.

La conductora siempre ha sido cuestionada por su relación con Carlos Rivera, la cual mantiene en total discreción pese a que ambos son figuras muy públicas. También ha sido señalada por las decisiones que ha tomado respecto a su bebé. Ahora, internautas criticaron su más reciente publicación en la que muestra un cambio de look que “dealata” que tiene “una vida fácil”.

Cynthia suele compartir videos en los que muestra su vestimenta, las combinaciones que hace y sus cambios de look, con lo que se ha convertido en un referente de moda y belleza para muchas mujeres. Sin embargo, su último cambio no convenció pues muchos expresaron que “se ve igual” o que “debería arriesgarse más”.

Señalan a Cynthia Rodríguez por tener “una vida fácil”

La conductora se mostró muy feliz de volver al estilista luego de dar a luz a su hijo en agosto. Ella siempre se ha caracterizado por llevar una cabellera larga con ondas, optando por tonos miel. A pesar de que se ve guapísima, internautas no perdieron la oportunidad de criticar.

“Te ves muy bien. Pero eso no es cambio de look. Eso es cambio de color de pelo. Igual te vez bien. Boring, but bien”; “Yo quería corte de pela que aburrido jajajaja”; “e ves guapísima pero quedaste igual que otras veces! Te hubieras arriesgado un poco mas Cyn! Jure que te cortabas el pelo! Pero te ves guapa como siempre”; “Yo creo que corto te verías mejor , realmente se vería un cambio”, se lee.

Cynthia Rodríguez La conductora fue criticada por no arriesgarse con su look (Instagram)

Además del cabello, Cynthia presumió abdominales de acero, vestida con un conjunto relajado. Esto también desató críticas por parte de quienes consideran que es “imposible” verse así si acaba de ser mamá.

“Como rayos has conseguido en 3 meses tener el abd marcado???”; “Ha de ser bien fácil se mamá con niñeras”; “Esta tiene todo tan fácil, por eso se puede hacer lo que quiera y verse así”, se lee.

Cynthia Rodríguez no oculta lo que hace para verse tan bien

Cynthia Rodríguez La conductora ha sido criticada por su estilo de vida (Instagram)

Si bien la conductora nunca se ha enfocado en las críticas ni se ha preocupado por respoder, tampoco ha temido revelar sus secretos de belleza, los cuales son clave en su aspecto.

Entre sus recomendaciones básicas están hacer ejercio, aplicar aceites y bálsamos hidratantes para cuidar la piel, sobretodo durante el embarazo y postparto y tomar agua. Para aquellas que acaban de tener bebé como ella, es importante sustituir la faja por un calzón con faja. La conductora ha revelado que no se ha fajado por un tema de rehabilitación de suelo pélvico, pero recomendó un pack de ropa íntima con faja de ‘Mum’ además compartió los bra de lactancia.