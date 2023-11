“Odia su vida”, las fotos que muestran a un Harry “infeliz” y “aburrido” al lado de Meghan Markle

Desde hace meses se ha hablado de una separación o ruptura entre el príncipe Harry y Meghan Markle, pero ellos se han mostrado juntos, dejando atrás los rumores.

Sin embargo, por más que la pareja se muestre junta e incluso con sus dos hijos Archie y Lilibet, con quienes fueron captados hace unos días en Halloween, el príncipe ha evidenciado que no es feliz.

Las fotos de Harry con Meghan Markle que evidencian que él no es feliz

En diferentes oportunidades se le ha visto al príncipe Harry con Meghan Markle, pero aunque ella se muestra feliz, él no se ve tan contento.

Y así lo evidenció recientemente en un concierto de Katy Perry en Las Vegas al que la pareja asistió, pero cada uno tenía un humor y reacción muy diferente.

Mientras Meghan se veía muy animada, bailando, aplaudiendo, y disfrutando del concierto, Harry se veía atrás de ella, sentado y con una cara de fastidio, aburrimiento y molestia, que ha dado mucho qué pensar.

“Harry dice: “¿Cómo llegué aquí?”, “se ve que no es feliz”, “él odia su vida en estos momentos jaja”, “OMG Harry se ve tan aburrido e infeliz como nunca”, “nunca había visto a Harry tan triste, no parece él”, “creo que se está arrepintiendo de haber dejado la realeza y a su familia por ella”, “es más que obvio que no es feliz con Meghan”, y “se nota que no quiere estar ahí, ni mucho menos con ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Parece que al joven le está afectando estar lejos de su familia y es que recientemente el príncipe Harry destacó que no recibió invitación para asistir al festejo por el cumpleaños 75 de su papá Carlos III, y esto lo tendría muy mal y triste.

Sin embargo, en redes aseguran que tanto él como Meghan tomaron la decisión de alejarse de la realeza y le dio la espalda a su familia, por lo que no debería extrañarle este comportamiento de su padre.