Margot Robbie deja todo el glamour de Barbie y es captada con los zapatos más feos pero cómodos

Margot Robbie podrá ser la mismísima Barbie, siempre impecable y glamorosa pero en la vida real, ha abrazado verdaderamente el lado más relajado de la moda.

La actriz fue muy aplaudida durante la gira promocional de la película con sus outfits más elegantes y calzado digno de la realeza pero ahora, se ha despojado de todo eso para darnos lecciones de comodidad ante todo.

Margot Robbie Getty Images: Chung Sung-Jun / Lia Toby / Jon Kopaloff (Getty Images: Chung Sung-Jun / Lia Toby / Jon Kopaloff)

Margot Robbie y sus controversiales decisiones de moda

La estrella ha hecho elecciones controvertidas al salir con un par de Crocs de color amarillo brillante, nada discretos y que por años se han ganado el odio de los más fashionistas.

Robbie fue captada paseando con su esposo, el productor de cine británico Tom Ackerely, por las calles de Washington. Su look consistió en un top corto negro, pantalones acampanados negros a juego y un bolso brillante de Prada.

Sin duda, su elección de calzado fue clave en el effortless look todo en negro de la actriz. Aunque esto añadió combustible al debate de las celebridades sobre si los zapatos son feos o no, dejó claro que ella apuesta por estar cómoda y libre de preocupaciones en sus pies, no por darle gusto a nadie más.

La discusión ha estaod incluso entre las celebridades, quienes suelen ser las primeras en desafiar las reglas de la moda, haciendo enojar a la mismísima Carolina Herrera usando ese tipo de calzado en lugar de zapatos elegantes.

Por ejemplo, mientras un Justin Bieber es un gran admirador, la ex Spice Girl Victoria Beckham dijo que “preferiría morir” antes que ser vista con ellos.

¿Por qué el mundo odia tanto los Crocs?

Los crocs son unos zapatos más o menos cómodos a los que mucha gente está acostumbrada pero al parecer, han generado el odio más grande por su apariencia y poca versatilidad.

Algunos alegan que los Crocs no brindan la seguridad necesaria a tus pies, ya que es posible sufrir lesiones en algunos entornos. Además, el precio de las Crocs se considera caro, lo que ha desanimado a muchos clientes potenciales y no son aptos para todas las actividades, especialmente deportivas o formales. No se puede discutir que los Crocs son un calzado cómodo y liviano, pero la gente no está tan convencida en términos de apariencia.

Entonces, ¿por qué tantas celebridades como Margot Robbie están optando por este calzado tan “feo”? Un argumento principal a favor de Crocs es también su énfasis en la individualidad. Las generaciones de ahora no sienten la necesidad de expresar la transformación a través de zapatos elegantes, sino a través de algo que sea reconocible y, al mismo tiempo, personalizable.

Margot sabe lo que hace: los Crocs son una herramienta lista para exhibirse y distinguirse, no son tanto zapatos de estatus, pero ciertamente tienen que ver con la autoexpresión y la ironía, una demostración de que tienes confianza y quieres usar algo que no es lo más perfecto estéticamente pero que te brinda comodidad.