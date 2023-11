Así es como se llevan los accesorios luego de los 40 años: zapatos y bolso no se combinan

Después de los 40 años, debemos hacer ciertas modificaciones en nuestro estilo para preservar la elegancia y así es como se llevan los accesorios, para evitar lucir sobrecargadas o disfrazadas.

Los códigos al respecto de cómo combinarlos han ido cambiando con el paso del tiempo, así que vale la pena actualizarse para alejarse de estos errores de moda.

Así es como se llevan los accesorios luego de los 40 años

Protagonismo único

Si todavía crees que los zapatos y el bolso se combinan, déjanos decirte que te has quedado un poco atrasada en el paso de las tendencias. De acuerdo con Telva, lo de hoy es que un look tenga solo un punto visual llamativo para no recargar en exceso.

Es decir que si llevas un look sobrio, tu bolso será el centro de la atención por su color, forma o estampado. Por otro lado, pueden ser tus zapatos, vistosos por el diseño, la altura o el tono, así que deja que uno solo sea el que destaque, en este sentido.

El monocromático manda

No obstante, no te sientas cohibida si quieres llevar un total look de un solo color. Los outfits monocromáticos siempre han sido ejemplo de elegancia, clase y buen vestir y tus accesorios pueden sumarse a esto de pies a cabeza con tonos atemporales y neutros, sin ser aburrido. El nude, negro, gris, beige, marrón y demás son los ideales. Así te unirás a la tendencia del lujo silencioso.

Metalizado sí, pero no mucho

Por último, si te encanta el efecto que generan los accesorios metalizados, sobre todo de noche, no te limites por tu edad o porque llaman la atención. Solo ten en cuenta que solo una prenda puede ser de ese efecto para evitar recargar y tener solo un efecto visual.