Cómo combinar las maxi botas que favorece a las bajitas: 4 looks para lucir más alta y estilizada en invierno

Si eres bajita, existen unas maxi botas que están dominando la moda y serán una sensación en el invierno, y lo mejor es que te harán lucir más alta y estilizada.

Se trata de las over the knee, que son unas botas largas, que va por encima de las rodillas y aportan no solo altura, sino elegancia y sensualidad.

Son las botas que estarán dominando en la temporada de invierno y te decimos cómo combinarlas para que destaques.

4 looks para llevar las maxi botas que dominarán en el invierno si eres bajita

Maxi botas con vestido corto y chaqueta

Nada mejor para lucir elegante y chic que llevar un minivestido ajustado y la puedes combinar con estas maxi botas que te darán altura.

Puedes complementar este look con una chaqueta de cuero, o simplemente el vestido y las botas y completar con sombrero, y lucirás a la moda y muy sexy.

Jeans y suéter con maxi botas

Si quieres un look moderno y juvenil puedes llevar unos skinny jeans con un suéter negro o en tono neutro y complementar con este tipo de maxi botas.

Con este tipo de look te vas a ver más alta y estilizada y sobre todo con mucho estilo en el invierno.

Minifalda y bodysuit con maxi botas

También puedes llevar un look sexy y elegante con minifalda negra ya sea de terciopelo o cuero o de cuadros con un bodysuit.

Para complementar el look y sumar unos centímetros lleva este tipo de maxi botas y usa una bolsa para darle clase a tu atuendo.

Vestido largo y maxi botas

Otro estilo y look con el que puedes llevar estas maxi botas es con un vestido largo, con abertura en la pierna para que puedas lucir lo largo de las botas.

Para que puedas lucir más estilizada lleva un cinturón que acentúe su cintura y una bolsa y completa con sombrero.