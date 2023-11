¿Se puede mover? Céline Dion reaparece en medio de su lucha con síndrome de la persona rígida y así luce

Céline Dion es una de las cantantes más famosas y exitosas que con temas como My heart will go on y To love you more hizo historia y se ha ganado la admiración y respeto de generaciones.

Sin embargo, hace más de dos años la famosa comenzó a lidiar con una enfermedad que la ha afectado al punto de tener que cancelar giras y desaparecerse del ojo público.

A sus 55 años la famosa padece el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que causa rigidez muscular progresiva y espasmos , sobre todo en el tronco y el abdomen.

Te recomendamos: Céline Dion: ¿Cómo puede afectar el síndrome de la persona rígida a la carrera de la artista?

Por eso la famosa tuvo años sin aparecer, pero este miércoles Céline se dejó ver en un evento y sorprendió con su apariencia.

Céline Dion reaparece mientras batalla contra el síndrome de la persona rígida y así se ve

Tras años de estar desaparecida de los escenarios y las redes, Céline Dion reapareció este miércoles y sorprendió gratamente a sus seguidores.

La cantante asistió a un partido de hockey en Las Vegas con sus hijos y la famosa se veía muy bien, radiante y hermosa llevando un atuendo blanco, con el cabello recogido.

“Mis hijos y yo nos divertimos mucho visitando a los Montreal Canadiens después de su partido de hockey contra los Vegas Golden Knights en Las Vegas el lunes por la noche. Jugaron muy bien, ¡¡qué partido!! ¡Gracias por reunirse con nosotros después del juego, muchachos! Eso fue memorable para todos nosotros. ¡Que tengas una gran temporada! – Céline”, fue el mensaje que dejó la cantante junto a fotos de ella y sus hijos con algunos jugadores.

Además, también circula un video en redes que la muestra en este momento, y se ve a la famosa moviéndose sin problemas y desenvolviéndose como siempre.

Sus fans reaccionaron muy emocionados y les dejaron mensajes de amor y apoyo a la famosa.

Te recomendamos: Celine Dion y su increíble transformación tras un delicado trastorno de salud: “Es difícil afrontarlo”

“¡Poco a poco, día a día, paso a paso! 🤍 ¡¡¡Te hemos echado mucho de menos!!!”, “wow que bella se ve, está radiante”, “Impresionante 😍!! ¡¡No sabes cuánto te extrañamos!! ¡¡Qué feliz de verte finalmente sonriendo y divirtiéndote como siempre!”, “que felicidad verte de vuelta, estás divina” y “¡Me alegro mucho de verte fuera de Céline!”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Con esto dejó ver que se encuentra mucho mejor, y aunque está batallando contra esta dura enfermedad, tiene la mejor actitud y puede que pronto vuelva a los escenarios.