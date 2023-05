Céline Dion: ¿Cómo puede afectar el síndrome de la persona rígida a la carrera de la artista?

Céline Dion sorprendió a sus fans al cancelar, nuevamente, las presentaciones que tenía previstas realizar por Europa en el 2024, para tratarse los problemas de salud que lleva padeciendo en los últimos años.

“Lamento decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero las giras pueden ser muy difíciles, incluso cuando estás al 100%. No es justo para ti seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente listo para volver al escenario. Quiero que todos sepan, no me voy a rendir ... y no puedo esperar a verte de nuevo!”, escribió la cantante en sus redes sociales.

En diciembre del año pasado, la cantante publicó un video explicando que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una dolencia que afecta al sistema nervioso central.

“He estado lidiando con problemas con mi salud durante mucho tiempo, y ha sido realmente difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando”, dijo Celine en su momento. “Me duele decirles que no estaré listo para reiniciar mi gira en Europa en febrero... Echo de menos verlos a todos... estar en el escenario... actuando para ti. Siempre doy el 100% cuando hago mis shows, pero no puedo darte eso en este momento. Para que pueda comunicarme con usted nuevamente, no tengo más remedio que concentrarme en mi salud, y tengo la esperanza de estar en el camino hacia la recuperación”.

¿En qué consiste el síndrome de la persona rígida?

El síndrome de la persona rígida (SPR), también conocido como síndrome de Stiff-Person, es una enfermedad neurológica rara que se caracteriza por rigidez muscular progresiva y espasmos involuntarios. Fue descrito por primera vez en la década de 1950 y su causa exacta aún no se comprende completamente.

El doctor, Michael Rubin, del Hospital Presbiteriano de Nueva York, añade en un artículo médico que “La mayoría de los pacientes con síndrome de la persona rígida tienen anticuerpos contra la ácido glutámico decarboxilasa (GAD), la enzima implicada en la producción del neurotransmisor inhibidor GABA (ácido gamma-aminobutírico). Sin embargo, el síndrome de la persona rígida puede ser Autoinmunitario, Pananeoplásico e Idiopática”.

¿Cómo puede afectar esta enfermedad a Celine Dion?

A medida que la enfermedad progresa, los pacientes de esta enfermedad profundizan la rigidez muscular, los espasmos y limitan la capacidad de movimiento y la realización de actividades cotidianas. Esto puede provocar dificultad para caminar, problemas para mantener la postura adecuada y realizar tareas simples como vestirse, bañarse o comer, señala un texto de National Center of Advancing Translational Sciences.

En el caso de Dion, es probable que su regreso a los escenarios sea un poco más lejana, dependiendo de los avances médicos que se puedan desarrollar.

A medida que el SPR progresa, también puede afectar la función respiratoria y la deglución. La rigidez en los músculos respiratorios puede dificultar la respiración y provocar problemas respiratorios, como dificultad para llenar completamente los pulmones o dificultad para exhalar adecuadamente. Los problemas de deglución pueden causar dificultades para tragar alimentos y líquidos, lo que aumenta el riesgo de atragantamiento y malnutrición.

El síndrome de la persona rígida es una enfermedad crónica y debilitante, pero con un tratamiento adecuado y un manejo cuidadoso de los síntomas, muchas personas pueden llevar una vida satisfactoria. De momento, el equipo de la artista canadiense se muestra optimista a las mejoras que pueda presentar Dion.