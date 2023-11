Khloé Kardashian confronta a su madre tras años “abusando” de su puesto como manager

Khloé Kardashian finalmente está poniendo límites con su madre y su manager, Kris Jenner. Recientemente tuvieron una acalorada discusión en The Kardashians, en el que Kris va a visitar a ‘KoKo’ y le cuenta a su hija su gran idea para que empiece un nuevo proyecto en formato podcast.

“Pensé: ‘Guau, ¿sabes qué? Me encantaría escuchar el punto de vista de Khloé sobre tantas cosas diferentes’”, expresa Kris. Esto no le hizo mucha gracia a Khloé por lo que le reclamó que ya tiene múltiples proyectos sin completar en los que no se siente apoyada.

Khloé Kardashian Kris Jenner se ha hecho cargo del emporio en el que se han convertido sus hijas (Instagram)

“No tienes idea de cómo no duermo, de cómo no puedo hacer ninguna de las cosas que estoy haciendo porque estoy tratando de arreglar los problemas que han sucedido”, le dice Khloé a su madre. “Antes de emprender otro proyecto, necesito arreglar los 20 que están tan jodidos y ni siquiera sé cómo hacerlo y tú no sabes cómo hacerlo porque si lo hiciera, sería Ya se han solucionado y no lo es”.

Khloé continúa diciéndole a Kris que está frustrada por la falta de “seguimiento” que recibe de ella como gerente después de firmar un contrato. Y mientras Kris intenta ignorar el comentario y asegurarle a Khloé que una productora de podcasts tendrá un equipo para apoyarla, ésta dejó claro que ya no confía en las promesas de su madre.

Khloé, que tiene su marca de ropa Good American dije que no confía en la promesa de Kris porque nunca le han creado un equipo en un solo trabajo que ha tenido “desde que trabajo para ti”. .”Nunca siento que haya gente que esté cuidando de mí. Tengo que hacerlo todo sola”, señala.

Kris asevera que cree que el problema está en que ven las cosas de manera diferente, a lo que Khloé interviene diciendo: “Nunca me han oído. Pusimos una curita sobre un agujero de bala”.

Vivir con una madre autoritaria o experimentar los efectos de ella puede resultar difícil y aunque las Kardashians se sientan muy lejanas por la realidad en la que viven, no dejan de estar sometidas a una madre controladora.

Kris Jenner ya había sido acusada de ser “un monstruo contorlador”

En 2014, la madre de Caitlyn Jenner (ex pareja de Kris) calificó a la mánager estrella de Keeping Up With The Kardashians como un “monstruo controlador”.