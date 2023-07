¿Khloé Kardashian no es “adoptada”? Esta prueba desmiente teoría de infidelidad de Kris Jenner

La estrella de The Kardashians, Khloé Kardashian, ha ocupado los titulares durante años, principalmente debido a su tomentosa relación con el ex Tristan Thompson y cambios físicos pero también debido a los rumores sobre su origen.

Khloé fue criada por el abogado Robert Kardashian, quien murió en 2003. Era un padre cariñoso y solidario con sus hijos Kim, Kourtney, Rob y Khloé sin embargo, debido al poco parecido físico de ésta última con sus hermanos, Kris Jenner fue acusada por varios medios de presuntamente haberle sido infiel a su esposo.

Kardashian Robert Kardashian, el difunto padre de las estrellas más polémicas de la pantalla (Instagram)

La hermana menor de Kim Kardashian ha tenido que lidiar con chismes hirientes toda su vida y aunque su madre Kris admitió que llegó a serle infiel, se ha mantenido firme respecto a que su hija no fue producto de ésta.

Khloé Kardashian (Instagram)

Sin importar el paso del tiempo y lo exitosa que ha sido como empresaria y madre, el tema del verdadero padre de Khloé ha seguido bajo la mira hasta ahora que publicó una foto que descaratía toda sospecha.

Ésta sería la prueba definitiva de que Khloé sí es hija de Robert Kardashian

Recientemente Kim Kardashian subió una serie de fotografías presentando al miembro de la familia más nuevo: el segundo hijo de su hermana Khloé.

El pequeño Tatum, como fue nombrado, nació vía surrogación a finales de julio de 2022 pero las Kardashian Jenner han sido muy cuidadosas con su imagen. “Nació a través de un sustituto, o la cigüeña, me gusta decir, y al principio no sabía cómo lo iba a llamar. Quería conocerlo y sentirlo un poco, así que al principio no tenía nombre”, expresó Khloé en uno de los episodios de The Kardashian.

Aunque sí ha tenido apariciones el show, ha sido hasta ahora que muestran su rostro. “Mi bebé Tatum ¡Feliz primer cumpleaños! OMGGGG eres un amorcito, el bebé más feliz de todos los tiempos. ¡Ni siquiera puedo decirte lo amado que eres y lo especial que eres! ¡Eres el gemelo de Rob! JAJAJA Tu tía te quiere MUCHO”, se lee en la descripción.

Kim Kardashian La hermana de Khloé compartió fotos con su sobrino que sorprendieron a todos (Instagram)

De inmediato los fans reaccionaron sorprendidos por el gran parecido que el bebé tiene con su fallecido abuelo Robert Kardashian.

“¡Es tan gracioso cómo el hijo de Khloe se parece más a su padre y ella fue la que todos juraron que no era su padre!”; “Es el bebé de Khloe, pero el bebé se parece más a Robert que a los padres (sucede)”; “Esto significa que Khloe no tiene un padre diferente”; “Robert Kardashian volvió a nacer!!! prueba definitiva de que Khloé no es hija de otro señor”; “El bebé tiene toda la cara de Robert Kardashian!! definitivamente Khloé no es la hija adoptiva”; “¡Precioso! ¡Se parece tanto a vuestro Padre ya vuestro Hermano! Gracias por compartir”, se lee.

Kardashian

Del mismo modo, muchos han señalado que el pequeño Tatum también se parece mucho a su tío Rob, quien es el vivo retrato de su padre.

Estoy muy orgullosa de ser tu mami. Muy orgullosa del amor y las risas que tenemos en nuestra casa. Tan orgullosa de tu hermoso, gentil, amoroso e infeccioso espíritu. Iluminas cada habitación. ¡No se puede negar que todos sonríen cuando te miran! Especialmente True 🥹 está muy orgullosa de llamarte suyo, escribió Khloe.

Kardashian El bebé de Khloé heredó todos los genes Kardashian (Instagram)

¿Por qué se dijo que Khloé no era una Kardashian?

En junio de 1984, la familia Kardashian le dio la bienvenida a Khloé, pero había algo que no convencía a Robert de su nueva bebé ya que entre él y Kris no había habido nada en el tiempo que fue concebida. El escrutinio social respecto a que no se parecía ni a él ni a sus hermanos, acrecentó las sospechas. Kris se negó a realizar una prueba de ADN para demostrar que Khloé era realmente suya.

Robert nunca supo si era su hija biológica o producto de una relación extramarital sin embargo, nunca hizo distinción con ella y le dio la mejor vida posible al igual que a sus otros hijos. Incluso tras la separación con Kris, este siempre siguió al pie del cañón con su familia.