Kim Kardashian llevó el mismo look que la ex de Kanye West en el mismo evento: así fue el vergonzoso momento

Kim Kardashian La socialité llevó el mismo look que la ex de su ex (@kimkardashian / @chaneyjonesssss/Instagram)

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas que a sus 42 años luce mejor que nunca y derrocha elegancia y sensualidad con sus looks.

Muchos la critican y la llaman “falsa” por los tratamientos a los que se somete para lucir “perfecta” a su edad, pero ella se siente bien y así lo proyecta en sus redes.

Recientemente la socialité brilló en un evento al que asistieron otras celebridades y lució un conjunto blanco muy chic.

Sin embargo, no fue la única en la fiesta blanca del 4 de julio de Michael Rubín en Los Hamptons, que llevó este look espectacular, hubo otra mujer que lució el mismo atuendo.

Ex de Kanye West lleva el mismo look de Kim Kardashian en la misma fiesta y las comparan

El año pasado Kanye West tuvo una relación con la modelo Chaney Jones, quien aseguran es idéntica a Kim Kardashian, y aunque no duraron mucho, le sirvió a la joven para tener más fama.

Chaney fue una de las invitadas a la lujosa fiesta, pero hizo la peor venganza y le hizo vivir el peor momento a Kim al llevar el mismo look.

Kim lució un conjunto de dos piezas, un top de mangas cortas y cuello alto y una falda lápiz con algunas transparencias y dejando ver su abdomen.

Sin embargo, no fue la única en llevar este look, y es que la ex de Kanye West, a quien además han dicho que es idéntica a Kim, lució un vestido idéntico al de la socialité, en blanco con transparencias tejidas.

“Que horror que te pase esto”, “jaja esto nos pasa a muchas”, “que momento tan vergonzoso, Kim seguro quería morir”, “ahí es cuando uno dice que me trague la tierra jaja”, “no pero que horror que te vistas como la ex de tu ex jaja”, y “pobre Kim, seguro entró en crisis”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin duda, esta es una de las peores cosas que te pueden pasar, y es que no solo el hecho que otra mujer lleve tu mismo look, sino que sea la ex de tu ex.

Aunque seguro Kim tuvo una crisis, siguió adelante y se mostró feliz con su look y disfrutó de la fiesta con su hermana Kendall y sus amigas.