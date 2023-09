Khloé Kardashian muestra estragos de un tumor facial: 5 señales de alerta al cáncer de piel

Desde hace meses sabemos que Khloé Kardashian estaba combatiendo un tumor facial potencialmente peligroso por el cáncer de piel, el cual removió en una delicada cirugía.

Pero apenas ahora la socialité mostró fotos reales sobre todo el proceso que vivió, recordándonos que cualquier cambio que notemos en nuestro cuerpo no deberíamos dejarlo pasar en vano, pues puede esconderse algo delicado detrás.

Desde octubre del año pasado Khloé Kardashian viene lidiando con su tumor facial, el cual no quiso dejar pasar para evitar complicaciones producto del cáncer de piel.

La buena nueva para la estadounidense es que además de encontrarse sana, este proceso quirúrgico tampoco afectó su belleza, por lo que expresó su agradecimiento con su cirujano, el Dr. Garth Fisher,a través de Instagram.

“No sólo extirpó el tumor y se aseguró de que estuviera completamente libre de cáncer, sino que hizo un trabajo estelar al hacer que mi cicatriz fuera lo más pequeña y hermosa posible”, dijo.

En las postales se puede ver cómo le quedó una hendidura en la mejilla y relató que tuvo que esperar nueve meses para poder recurrir a rellenos faciales y así encontrar de nuevo la armonía.

“Nunca imaginé que esta pequeña partícula se convertiría en cáncer de piel y no puedo imaginar lo que podría haber pasado si no hubiera ido al médico para que me lo revisara. Es muy importante prestar atención a nuestra piel y a cualquier cambio en nuestro rostro y cuerpo, por pequeño que sea”.

— Khloé Kardashian.