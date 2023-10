Pepillo Origel confesó tener un ‘colágeno’ casi 50 años menor y reveló gesto que haría por él

Pepillo Origel se mostró ilusionado cuando confesó que se había enamorado, a sus 76 años, de un joven que sería 46 años menor que él, e incluso, en la entrevista que le realizó Matilde Obregón, el famoso conductor de televisión reveló no solo la historia de su enamoramiento, también de lo que será capaz de hacer por su nueva pareja.

En la entrevista se abordaron temas de su pasado y su carrera profesional. Contó que aún hay personas que lo siguen relacionando con el programa ‘Ventaneando’ del que reveló detalles de cómo surgió, además confesó como ‘limó asperezas’ con Paty Chapoy, tras su salida del programa año y medio después, tras ser invitado a encabezar el programa ‘La Botana’.

Pepillo Origel y Matilde Obregón Instagram: @juanjoseorigel (Instagram: @juanjoseorigel)

Reveló que había sido la famosa conductora de espectáculos la que se acercó a él cuando su padre murió en 1999, dándole el pésame y dejando atrás malos entendidos.

Fue su participación en diversos programas de espectáculo que lo hicieron un ícono de la televisión mexicana, dejándole grandes amistades y el patrimonio suficiente para viajar a donde quisiese, y fue uno de estos destinos donde terminó encontrando el amor.

Pepillo Origel se mostró ilusionado hablando de su nuevo novio 46 años menor

Después de que quedara en especulaciones una posible relación entre Juan José Origel y un joven 46 años menor que él, a quien solo había llamado ‘amigo’ el conductor cuando celebró su cumpleaños en el restaurante ‘Ten con Ten’ en Madrid, muchos no tardaron en especular que se trataba de su pareja aunque el periodista no lo confirmó hasta hace un par de días.

Juan José Origel Instagram: @juanjosesorigel (Instagram: @juanjosesorigel)

En la entrevista reveló que en un viaje a Madrid, conoció una persona que lo hizo sentir lo que hace mucho había dejado de experimentar, confesó estar emocionado y lo describió como un buen prospecto para iniciar una relación:

“Mira, no es que esté enamorado. Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hace mil años no sentía, te lo juro, porque digo, pues ya no tengo edad para andarme enamorando ni andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena”.

¿Pepillo Origel se va de México?

Su ilusión es tal que ya quiere presentarle a su familia, su nuevo prospecto, y contó que la distancia le impide que su amor prospere, pues el joven en cuestión (del que aún se desconoce el nombre) vive en Dubai.

“Es de aquí, pero vive en Dubai, pero bueno... vamos a ver qué pasa, (tiene) 30, pues como decía María Félix, ‘pa vieja yo’” y añadió: “Estoy muy contento, es como volver a vivir, no les he dicho a mis hermanos porque necesito ir a León, necesito presentarlos”.

Tras confesar que su nueva pareja no radicaba en México, Pepillo Origel se mostró entusiasmado por emprender un nuevo viaje para estar más cerca de él: “De pronto he estado a punto a irme a vivir a España, no a vivir totalmente, pero sí echarme un año allá, si Dios quiere, el año que entre me voy a rentar un departamentito y estar allá”.

