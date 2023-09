“El marido está en campaña”: esta y otras acusaciones que Pati Chapoy hizo contra Anahí y su anorexia

Anahí está triunfando en la gira de RBD, pero también ha sorprendido con algunas confesiones de su vida personal en una reciente entrevista.

Y es que durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga abrió su corazón y contó su verdad, y todo lo que vivió en su adolescencia.

La actriz y cantante contó que sufrió de bulimia y anorexia en su adolescencia luego que le dijeran que tenía unos kilos de más y debía estar más delgada para protagonizar una telenovela.

Te recomendamos: Anahí revela toda la verdad sobre el supuesto romance con Andrés García

“Esas palabras se quedaron en mi cabeza, en mi corazón, en mi mente. Salí de ahí tranquila, no dije nada, pero a partir de ahí mi esencia cambió, mi luz cambió, todo cambió, me la creí, creí que no era suficiente. Ahí conocí el miedo a ser yo, ahí sentí que no era suficiente y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida”, dijo en la entrevista.

Y confesó que hasta sufrió un paro cardíaco, a causa de la bulimia y anorexia. “Yo podía pasar cinco o seis días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago, pero luego cuando ya no podía más venían los atracones y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho”, dijo la famosa, quien ahora está más saludable y tiene dos hermosos hijos.

Aunque la famosa ha recibido mucho apoyo tras estas confesiones, existen personas que la critican y dudan de su veracidad, y una de ellas es l a periodista Pati Chapoy.

Pati Chapoy acusa a Anahí de provocarse la anorexia y bulimia y la ataca

Durante el programa Ventaneando, Pati Chapoy, dudó de la palabra de Anahí y aseguró que fue ella misma quien se provocó la anorexia y bulimia.

“Pati no crees que es muy aventurado culpar a alguien de que te provocó un problema psicológico de anorexia y bulimia”, dijo el periodista Pedro Sola a lo que Chapoy dijo sin temor: “¡Tú te lo provocas!”, y Pedro siguió “claro que debe haber un desorden para que te digan ‘Estas muy gorda’ y ya dejes de comer. Pues vas con un doctor para que te pongan una dieta”, dijeron, causando indignación en redes.

Sin embargo, no fue la única acusación que hizo, y es que destacó que el esposo de Anahí, Manuel Velasco, está en campaña política y la habría mandado a hablar de este tipo de temas.

Te recomendamos: Captan a Manuel Velasco con actor de películas para adultos en concierto de RBD

“Considero que es relevante mencionar que el esposo de Anahí está inmerso en una franca campaña política, que tal que la mando y le dijo quiero que hagas esto para ganar y causa empatía, y por que no”, dijo la periodista.

Esto no ha sido muy bien recibido en redes, pues no es la primera vez que Pati genera indignación por hablar de algún famoso o criticar su físico.