Yuridia encara a Pati Chapoy y la culpa de su momento más oscuro por enfocarse solo en su peso

La cantante Yuridia se cansó de ignorar los mensajes hirientes que Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando, junto a sus compañeros de trabajo hicieran constantemente sobre su cuerpo y su peso desde el momento en el que salió de La Academia. Este jueves 9 de febrero rompió el silencio ante la recientes declaraciones que dio la presentadora y demostró cómo se puede acabar con una vida con comentarios hirientes.

Chapoy manifestó esta semana en un encuentro con los medios que Yuridia estaba haciendo un “berrinche” por no dar entrevistas al espacio televisivo y se escudó diciendo: “No somos amigas, pero yo la admiro mucho. El asunto es que cuando salió de La Academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, nadie como ella, pero que estaba gorda”.

Esto colmó la paciencia de la artista, quien usó su Instagram para levantar su voz: “Estoy segura que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví a mis 18 años cuando recién comencé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura en mi vida. La ‘gordofobia’ y en body shaming (humillación corporal) antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que ella en el 2023 esté hablando de este tema de la forma más así tranquis que hay, porque eso está súper mal”.

Ante esto, el programa la bloqueó en sus redes sociales, pues quizá esperaban más tolerancia por parte de la cantante de “Qué agonía”. Los seguidores se volcaron a apoyarla y enviarle miles de meensajes de aliento. Sin embargo, un solo video en sus historias no bastó para cantarle las verdades a la conductora de tv, de 73 años.

Escribió en las historias: “Pedir una disculpa es aceptar un error, cosa que esa empresa no va hacer porque se tienen que evitar demandas. No olvidemos que de esas ya tienen muchas. Ojo: no necesito disculpas, a mí nadie me va a regresar los años que perdí pensando si vivir en opción para mí o no, y estoy aquí no es gracias a ellos, es A PESAR DE ELLOS y de eso no tengo dudas”.

Con este mensaje la artista encendió las alarmas entre su fanaticada, pues hizo dejó ver que en esos días duros acarició la idea del suicidio ante los frecuentes ataques por su peso. La cantante le agradeció a sus fanáticos por solidarizarse, puesto que ante los señalamientos de Chapoy, crearon la etiqueta en redes sociales #YuridiaNoEstasSola.

También aprovechó para tranquilizarlos: “Veo a gente preocupada por mí, porque piensan que yo estoy viviendo en este momento las cosas que conté y no (es así). Yo cuando hablé de este tema (suicidio) era para dar el motivo por el cual ya yo no doy entrevistas a ciertos medios de comunicación”.

Continuó: “Fueron cosas muy fuertes que me pasaron hace muchos años. Lo que yo conté es algo que viví hace mucho tiempo y sí los conté fue nada mas para desmentir algo que había dicho Pati en un programa con Escorpión Dorado que dijo con mucha paz, tranquilidad y certeza y era para ver si yo podía abrirle los ojos a las gente, para que vean cómo se manejan en realidad y vean el modus operandi de algunos programas”.

Señaló que revivir esos momentos turbios la desestabilizaron un poco, por lo que lloró en varias oportunidades este jueves. Aclaró, además, que Alexis Montiel, el ‘Escorpión Dorado’, le envió un mensaje preocupado por si situación emocional.

“Me mandó un mensaje muy cariñoso, hasta cierto punto preocupado porque él no sabía por lo que yo había pasado y no quiero que ustedes estén en contra de él. Sí le creo que él no sabía nada, porque al final de cuenta mucha gente no sabía por qué yo nunca había hablado de este tema. El ‘Escorpión Dorado’ y yo siempre vamos a ser amigos”.

Yuridia espera que “ese tipo de programa o esa manera que tienen ciertos espacios de promover la violencia se acabe pronto”.