El sensual calendario 2024 de bomberos que posaron por una noble causa y todas lo deseamos

Se acerca el fin de año y los bomberos australianos encargados de deleitar cada año con sus fotos ardientes se han puesto manos a la obra para lanzar su sesión fotográfica mensual de cara al 2024 y recaudar fondos con ellas.

Recordemos, que el Calendario de los Bomberos Australianos se inició en 1993 con el objetivo de apoyar a la Fundación del Hospital Infantil para proporcionar fondos destinados a la investigación de las quemaduras infantiles.

A menos de tres meses de que termine el año y en medio de los 31 años de la propuesta han recaudado más de 3,45 millones de dólares donados a diversas organizaciones benéficas.

Este es el calendario hot de bombero para 2024

Para este 2024 han presentado una serie de opciones como: el Calendario Clásico, el Calendario de Perros, el Calendario de Animales y Bomberos, el Calendario de Gatos, el Calendario de Caballos y el Calendario de Bomberos Héroes, cada uno de ellos con bomberos sexys y animales adorables.

Pero esto no es lo único también cuentan con algunas temáticas únicamente con animales: Animal Only Calendar, Dog Only Calendar, Cat Only Calendar y varios calendarios de sobremesa.

En el sitio web de los bombero también ofrecen otros artículos, como una agenda diaria, tarjetas de felicitación e incluso una funda de almohada con la imagen del bombero Matt, entre otros.

Hay quienes aseguran que este es trabajo los ha llevado a ser reconocidos como “el calendario de bomberos favorito del mundo”, pues además de contar con apuestos galanes, lo hacen por una noble causa, lo que enternece aun más a sus fanáticas.

Sin embargo, no se han escapado de las criticas de los más conservadores quienes han rechazado que sean conocidos solo por su atractivo físico y no se enfoquen en sus habilidades y el trabajo como bomberos, pese a ello ha sido su belleza la que ha atraído los fondos para la buena causa.

A través de sus redes sociales han compartido las fotografías del calendario donde se puede ver a los guapos bomberos altos, de ojos verdes y musculosos, perfectos para deleitarse cada mes.

“Estás listo para sentir el calor! ¡El 2024 está DISPONIBLE AHORA”, se lee en una de las publicaciones de la cuenta oficial del Aus Firefighter Calendar.