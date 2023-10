“Peor que hija de JLo”, las críticas a hija de Jennifer Garner por su nuevo look que muestran lo peor de redes

Jennifer Garner La hija de la actriz fue criticada por su nuevo look de cabello (Christopher Polk /Getty Images)

Jennifer Garner y Ben Affleck tienen la mejor de las relaciones a pesar de haberse separado por el bienestar de sus tres hijos Violet, Seraphina y Samuel.

Y es que para los famosos no hay nada más importante que sus hijos, a quienes muchos se han dedicado a criticar, especialmente su hija Seraphina, quien ha optado por un estilo andrógino.

Desde hace unos años, la joven ha decidido llevar ropa masculina, al igual que la hija de Jennifer López, Emme, y ha llevado su cabello corto, mostrándose segura, pero recibiendo ataques.

Hija de Jennifer Garner y Ben Affleck es criticada por su nuevo look de cabello

Seraphina Affleck ya tiene 14 años y aunque su estilo no les guste a muchos, sus padres Jennifer Garner y Ben Affleck por supuesto la apoyan.

Recientemente, la joven fue captada paseando con su madre en Los Ángeles, y presumió su nuevo look de cabello, llevando mitad del pelo negro y parte en naranja, en un estilo corto.

Aunque la joven de 14 años se veía feliz y segura con su nuevo look, muchos comenzaron a criticarla, mostrando lo peor de la sociedad.

“¿Ahora su hija quiere ser niño?”, “pero esta chica luce peor que la hija de JLo”, “su hija parece un hombre y ese look terrible”, “parece una loca con ese cabello, que alguien le diga algo”, “Jennifer por favor préstale atención a tu hija, no dejes que se vea tan mal”, “ella es una gran mamá, pero su hija con ese look se ve terrible”, y “se ve peor que Emme”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar de las críticas que la joven ha recibido desde que cambió su estilo, Jennifer Garner y Ben siempre le han mostrado su apoyo y ella se deja ver feliz, demostrando que está satisfecha con su estilo, al igual que la hija de Jennifer López.