¿Britney Spears sería pareja de Ryan Gosling? La cantante hizo inesperada confesión

“The Woman in Me es una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza”, reza la premisa del nuevo libro autobiográfico de Britney Spears en el que ha revelado varias verdades detrás situaciones en las que la vimos perfecta o “diferente” y nunca entendimos qué había realmente qué pasaba por su cabeza.

Desde que comenzaron a salir filtraciones, se ha hablado mucho respecto a que durante su relación con Justin Timberlake quedó embarazada y que este le habría pedido que abortara, razón por la que en el video Everytime muestra a un bebé, situación que siempre fue malinterpretada por los fans al no tener el contexto.

“Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribió, según reveló People.

Asímismo, volvió a hablar de lo que la llevó a perder el control la noche en la que fue captada rapando su cabeza y muchas otras cosas más que llevaron a que la prensa catalogara esa etapa como “la caída de la princesa del pop”.

Hacia finales de noviembre de 2021, Britney comenzó a liberarse de su padre, quien desde dicho incidente había tomado control de todas sus finanzas y movimientos, incluyendo el habrla obligado a portar un DIU para evitar embarazos.

Britney Spears En junio de 2021, durante una de las audiencias que tuvo, Britney reveló que había sido obligada a llevar un DIU por años

Pasaron 13 años para que finalmente recuperara su libertad y que hoy esté contando todas esas historias que no había podido contar.

“Finalmente es hora de que levante la voz y hable, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí. No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueño de mi pasado, presente y futuro”, señaló en entrevista exclusiva con People.

¿Britney Spears y Ryan Goslin pudieron ser pareja?

La intérprete de Oops I Did It Again ha revelado que estuvo a punto de ser pareja de Ryan Gosling pero no en un sentido romántico sino como co-protagonista en la película de 2004, Diario de una pasión (The Notebook).

Según el relato, Britney habría audicionado para el papel de Allie Hamilton, interés romántico de Noah, a quien Gosling dio vida. Sin embargo, Rachel McAdams, con quien estaba compitiendo, le ganó.

Barbie película Ryan Gosling ha hecho un increíble papel como Ken (Warner Bros)

“El casting de The Notebook recayó entre Rachel McAdams y yo, y aunque hubiera sido divertido volver a conectar con Ryan Gosling después de nuestro tiempo en The Mickey Mouse Club, me alegro de no haberlo hecho”, compartió Britney.

“Si lo hubiera hecho, en lugar de trabajar en mi álbum In the Zone, habría estado actuando como una heredera de los años 40 día y noche”.

La cantante debutó en la pantalla grande en la película Crossroads de 2002, la cual confesó “no fue una experiencia fácil”. “Mi problema no era con nadie involucrado en la producción sino con lo que la actuación le hacía a mi mente”, dijo.

Ella explicó: “Realmente me convertí en esa otra persona. Algunas personas actúan con el método, pero normalmente son conscientes del hecho de que lo están haciendo. Pero no tuve ninguna separación en absoluto.

“Terminé caminando diferente, portándome diferente, hablando diferente. Fui otra persona durante meses mientras filmaba Crossroads. Aún hoy, apuesto a que las chicas con las que filmé esa película piensan: “Ella es un poco... peculiar”. Si pensaban eso, tenían razón”.

La propia Spears confesó que esa participación fue el principio del fin de su carrera como actriz, lo que la hizo sentir aliviada ya que no sólo fue incómodo sino un riesgo que pudo afectarla de muchas formas.