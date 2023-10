Britney Spears confesó por qué se rapó: le dijo adiós a su melena rubia por la razón más triste

Ya pasaron 16 años desde que Britney Spears vivió uno de los episodios más polémicos de su vida, cuando fue captada en una estética rapándose y hoy, finalmente, la verdad salió a la luz y la ‘Princesa del Pop’ confesó cuál fue la razón que la llevó a tomar esa decisión.

Casi igual que Shakira, Britney Spears está exorcizando sus demonios y tras tomar las riendas de su vida luego de estar bajo la tutela de su padre, la cantante de ‘Oops I Did it Again’ ha decidido romper el silencio y revelar algunos de sus secretos más íntimos sobre su vida, incluyendo su relación con Justin Timberlake a través de su libro de memorias ‘The Woman in Me’.

Britney Spears 'The Woman in Me' Web (Web)

Fue la revista ‘People’ la que tuvo acceso a un pequeño adelanto de las memorias de la cantante de 41 años, que saldrá a la luz el 24 de octubre, escribió en la que por fin reveló lo que en realidad pasó el 16 de febrero de 2007, cuando se despojó de su icónica melena rubia que tiempo después adquirió un tono oscuro tras lanzar su álbum ‘Blackout’ en octubre de ese año, que la había acompañado durante su carrera que ahora define como tortuosa, infeliz y una verdadera pesadilla.

La verdadera razón por la que Britney Spears se rapó en 2007

En medio de un divorcio con Kevin Federline y lidiando con la fama mundial que la catapultó como la ‘Princesa del Pop’, más la constante presión que había en ella y su cuerpo, Britney Spears no pudo más y acudió al salón de Esther Tognozzi en Tarzana, California, pidiendo que la despojaran de las extensiones que le estaban lastimando, y ante la negativa de la estilista, la cantante decidió hacerlo por sí misma rapándose.

Este momento lo describe explicando: “Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente” y terminó: “Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar”.

El inicio del episodio más oscuro en la vida de Britney Spears

Un año después, en 2008, se dio a conocer que tras ingresar a rehabilitación en distintas ocasiones y tener este episodio donde, días después, fue captada agrediendo a un paparazzi con un paraguas, quedaría bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, siendo este el inicio de uno de los días más oscuros en la vida de la cantante.

“Bajo la tutela me hicieron comprender que esos días ya habían terminado”. Explica. “Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeran” y añade: “La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre. Me lo robaron”.

Por último, la cantante de ‘Toxic’ termina su declaración comentando: “La mujer que hay en mí estuvo reprimida durante mucho tiempo. Querían que fuera salvaje en el escenario... y que fuera un robot el resto del tiempo”.