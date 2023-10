La canción que Britney Spears habría dedicado a su hijo no nacido y que nadie notó

Britney Spears ha dejado a más de uno con ganas de darle un abrazo al contar lo que le tocó vivir durante su noviazgo con Justin Timberlake, al ser obligada a abortar debido a que el cantante no estaba preparado para ser padre.

La pareja se convirtió en una de las más comentadas entre 1999 y 2002 al tratarse de dos de los cantantes más escuchados del momento, sin embargo, su separación fue bastante polémica ante las comentarios inapropiado que Justin llegó a ser sobre la relación y tras acusarla indirectamente de infiel en uno de sus temas.

“Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes (...) Si hubiera dependido únicamente de mí (el aborto), nunca lo habría hecho. Sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre. Hasta el día de hoy, es una de las cosas más angustiosas que he experimentado en mi vida”, expresó.

La canción en la que Britney Spears dio pistas de su perdida

Mientras Britney transitaba por el dolor de perder un hijo, lidiaba con las duras criticas, el acoso de los paparazzis y las burlas de su ex, pero en lugar de responderle a Justin, decidió callar su dolor y expresarlo sigilosamente en uno de sus temas, dedicándoselo al bebé que no pudo tener, pero nadie lo notó.

Se trata de ‘Everytime’ el cual lanzó en el 2003 y su audiovisual relata la historia de un doloroso aborto, al ver a una mujer en proceso de parto mientras ella mira con gran tristeza y huye del lugar.

La escena ha llevado a sus seguidores a atar cabos y relacionarlo con el embarazo que mantuvo oculto Spears por tantos años y el cual no pudo disfrutar.

“... Por favor perdóname. Mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi disculpa... Y cada vez que te veo en mis sueños, veo tu rostro, ve estás persiguiendo. Supongo que te necesito, cariño...” es parte de la letra.

La noticia ha causado gran dolor entre los seguidores de Britney ante todo el abismo con el que ha lidiado entre sus fallidas relaciones, la tutela de su padre y las duras criticas de los medios. Es por ello que el odio y rechazo que llegó a generar Justin en los 2000 por exponer que le quitó la virginidad a una de las mujeres más aclamadas del momento , nuevamente ha quedado reflejado en los comentarios.

Same, es que ahora todo tiene sentido, el video y la letra cierran más ahora, nunca me cerró que fuera para justin, me parecía raro pero ahora entiendo y es muy triste, ya no podre escuchar esta canción igual😢 — JayneRabbitt (@JayneRabbitt) October 18, 2023

“Lo del aborto de Britney Spears no se trata de que ambos tenían 19 años y una carrera por delante. Es sobre Justin Timberlake yendo de gira promocional alardeando de quitarle la virginidad a Britney, sabiendo que hubo un aborto”, “Viendo que Britney Spears tuvo que abortar porque Justin Timberlake no estaba preparado para ser padre pero ella sí deseaba tener al bebé. No solo eso, también le fue infiel. Siempre pensé que él era muy mosca muerta”, han comentado algunos usuarios.

Britney Spears está a punto de lanzar su autobiografía ‘The Woman in me’ (La mujer que soy) el próximo 24 de octubre en el que deja al descubierto los momentos más oscuros con los que ha lidiado.