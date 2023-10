“Se puso la ropa de la hija”: Adamari López regresó a la televisión pero su look no dio la talla

Adamari Lopez ha regresado a las pantallas luego de su despido del programa ‘Hoy Día’ por lo que ha sorprendido a sus seguidores al aparecer en Televisa. La presentadora se unió al grupo de ‘La Mesa Caliente’ tras siete meses de haber abandonado la cadena de televisión.

La chaparrita de oro como ha sido llamada en la industria se ha posicionado como una de las conductoras más queridas de las pantallas, por lo que su salida del programa dejó a más de uno deseando verla nuevamente en algún proyecto e incluso le pidieron que retomara su carrera como actriz.

Sin embargo, pese a su inesperada aparición, su look se llenó de fuertes criticas por considerar que no era el apropiado para su regreso.

El look de Adamari Lopez que no gustó

Adamari Lopez apostó por un look romántico al aparecer con un vestido con falda corte “A” con estampado en tonalidades verde y rosa. El diseño contaba también con escote en forma de corazón y ajustado corsé que acentuó su cintura.

Para complementar su outfit creado por la estilista Denise del Pino, apostó por unas zapatillas de pulsera en color verde y un par de accesorios dorados; y un maquillaje y peinado con estilo natural.

Sin embargo, muchos aseguraron que no atinó al momento de vestir y calificaron su outfit muy infantil, y hasta bromearon al mencionar que se lo copió de su hija, Alaia.

“Pero se puso el vestido de su hija”, “Ada eres hermosa pero ese traje no fue la mejor opción”, “Espantoso el vestido”, “Ese vestido ella cree que tiene 5 años”, “La verdad es que a veces no le atinan a la ropa esta artistas”, “Jajajajaa y Alaia le presto el vestido???? Menos mal no se puso el de la primera comunión”, es parte de los comentarios que le dejaron.

López apareció en el estudio como parte de la campaña que promueve en pro de la detección temprana del cáncer de mama entre la comunidad hispana. Recordemos que a sus 33 años fue diagnosticada con esta enfermedad con la que lucho por varios años y ahora se encarga de crear conciencia.

La también actriz rememoró todo lo que vivió desde el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad y cómo ahora ha ayudado a las personas que luchan con el cáncer con su campaña ‘Remisión con Misión’ la cual promueve junto a Aflac.