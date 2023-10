Jada Pinkett revela detalles inéditos de la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscars

Jada Pinkett prendió la luz de una habitación y comenzó a despilfarrar cada detalle polémico que ha vivido, siendo su matrimonio con Will Smith lo más destacado en su libro de memorias ‘Worthy’, en el que confesó que están separados desde 2016, aunque negados a firmar el divorcio.

La pareja ha sido una de las más comentadas en los últimos tiempos, pues por mucho tiempo se pensó que ella le había sido infiel con el rapero August Alsina, amigo de su hijo Jaden.

Si bien habían surgido muchos rumores de divorcio, la cachetada de Will Smith a Chris Rock en lo que se esperaba que sería la gran noche para Will por recibir su primer Oscar, terminó siendo una verdadera pesadilla y una confusión para sus seguidores pues aunque la defendió como “esposa”, lo cierto es que solo habían acudido como familia.

Esto dijo Jada Pinkett sobre el día de la cachetada de Will Smith a Chris Rock

“En ese momento particular, estábamos en espacios terapéuticos porque acababa de terminar [Emancipación], donde interpretó a un esclavo, y surgieron muchas cosas para él. Entonces él me dijo: ‘¿Volverás a terapia conmigo?’ Y dije, absolutamente. Empezamos a hacer un trabajo realmente profundo. Y luego lo nominaron, ¿verdad? Y él dijo: ‘¿Sabes qué? No hay nadie con quien preferiría compartir este momento’. ¿Compartirías este momento conmigo?’”, contó y aunque estaba feliz por ello, no se esperaba lo que sucedió.

Jada se mostró sorprendida cuando Will la llamó esposa al dirigirse hacia Chris antes de darle la cachetada. El comediante había intentado conquistarla en el pasado tras los rumores de separación entre ellos y aunque en aquel entonces se disculpó por ello, al parecer había quedado una situación incómoda entre los tres.

“En ese momento particular, estábamos en espacios terapéuticos porque acababa de terminar [Emancipación], donde interpretó a un esclavo, y surgieron muchas cosas para él”, explicó Pinkett Smith en Live. “Entonces él me dijo: ‘¿Volverás a terapia conmigo?’ Y dije, absolutamente. Empezamos a hacer un trabajo realmente profundo. Y luego lo nominaron, ¿verdad? Y él dijo: ‘¿Sabes qué? No hay nadie con quien preferiría compartir este momento’. ¿Compartirías este momento conmigo?’”.

Te recomendamos: Las fotos de la infidelidad de Will Smith con Margott Robbie que aceleró su ruptura con Jada

De igual manera, precisó que el comediante le pidió disculpas esa misma noche al bajar del escenario pero ella le pidió no hablar de lo sucedido.

“(Esa noche de los Oscar) Chris llegó al final del escenario y trató de disculparse conmigo. Él me dijo: ‘No quise hacerte ningún daño’. Y le respondí: ‘No puedo hablar de esto ahora, Chris. Esta situación es una m…’, contó.