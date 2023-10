“Lo destruyó”: La triste reacción de Will Smith a declaraciones de Jada sobre su separación

Jada Pinkett Smith se encargó de hablar de su polémica relación con Will Smith en sus memorias ‘Worthy’ (Valiosa), revelando el gran secreto que ambos mantuvieron oculto por siete años al confesar que están separados desde 2016, pese a sus constantes apariciones juntos.

El matrimonio Smith se convirtió en una especia de “sociedad” por lo que a cada uno de los eventos que llegaban juntos lo hacían como familia, ocultando que ya no eran esposos, incluso en los Premios Oscar en los que Will defendió a Jada de la broma pesada de Chris Rock sobre su alopecia, donde incluso la llamó “esposa”.

“Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer, pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno en relación a ‘Oh, soy su ¡esposa!’ ocurrió instantáneamente. Pensé: ‘Esto es una obra de teatro. No hay manera de que Will lo golpee’, y no fue hasta que Will comenzó a caminar de regreso a su butaca que me di cuenta de que no era una parodia”, recordó.

Will Smtih habló de su relación con Jada Pinkett

Will Smith decidió enviar un mail al periódico ‘The New York Times’, y romper el silencio sobre los fuertes comentarios que realizó la madre de sus hijos calificando su estado como una “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil”, escribió mencionando que las revelaciones de Jada lo “despertaron”.

Lejos de criticar a su todavía esposa o atacarla la llenó de elogios por su fortaleza.

“Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”, mencionó.

Sin embargo, son muchos los internautas que critican como la actriz siempre ha expuesto su relación de la peor manera y ha intentado siempre de realzar su imagen mientras minimiza la de Will.

Y es que incluso Jada aclaró que no l fue infiel a Will como se ha pensado todo este tiempo sobre su relación con el rapero August Alsina, quien es amigo de su hijo Jaden.

“Necesito que la gente sepa que nunca engañé a Will Smith”, aseguró Pinkett mientras aclaró que al leer su libro entenderán por qué realizaron la entrevista juntos en su programa Red Tablet, donde todo parecía que se habían reconciliado.

“Pienso que Jada no merece a Will”, “Ella lo destruyó por completo”, “Will se merece a alguien que lo ame realmente... No que lo use para propósitos egoísta”, “Nunca debió casarse con ella, le hizo mucho daño y lo seguirá haciendo”, han comentado.