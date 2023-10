Así de guapo luce el prometido de Andrea Meza que es TikToker y no convence a sus fans

Andrea Meza quien alcanzó la fama al convertirse en Miss Universo 2020, recibió la propuesta de matrimonio de parte de su novio, el influencer, Ryan Proctor, por lo que la pareja se encuentra en lo más comentado del momento.

La modelo mexicana ha logrado mantenerse en el medio con sus trabajos como presentadora, modelo de grandes marcas, pasarelas y portadas de revistas, llegará al altar con el apuesto tiktoker, pero no han escapado de las criticas.

¿Quién es el novio de Andrea Meza y por qué lo critican?

Ryan Proctor es un creador de contenido que ha alcanzado la fama en redes sociales por su contenido de humor. El hombre de 35 años nació y creció en Misuri, pero actualmente reside en Naples, Florida.

El apuesto novio de la mexicana ha destacado por crear videos enfocados en aprender español. En TikTok acumula más de 1,5 millones de seguidores.

Sin embargo, Ryan se ha llenado de distintas criticas en redes sociales tras conocerse su compromiso con Andrea, y es que son muchos los que rechazan la manera en la que le pidió matrimonio en medio de las calles de Nueva York y con la prensa incluida.

Internautas mencionan que al tratarse de una ex Miss Universo, merecía algo más íntimo y elegante. Pero esto no es todo, también consideran que no es el hombre indicado para ella, por simplemente dedicarse a las redes sociales y no contar con un nombre destacado en otros rubros.

“Es muy guapo, pero Andrea merecía algo mejor”, “Que pena decir que se casa con un tiktoker”, “Que poco romántico”, “Siendo ella Miss Universo creo que merecía algo más memorable y espectacular en la entrega del anillo”, “Una mujer tan hermosa e inteligente como ella pudo haber elegido a un doctor, abogado, empresario, pero escoge al tiktokero”, “No la veo muy convencida, de hecho movió la cabeza en No, aunque sonría”, han comentado.

Según se pudo conocer, los novios se conocieron a través de las redes y tras mantener contacto por un tiempo en Instagram, decidieron conocerse en persona y luego darle riendas sueltas al amor.

“Creo que los primeros meses de nuestra relación (las videollamadas) nos ayudaron a aprender cómo expresar nuestros sentimientos y desarrollar una base sólida”, aseguró el tiktoker.

El lujoso anillo de compromiso, lo encargó el novio a la joyería libanesa Mouawad , la misma que se encargó de diseñar la corona que llevó la mexicana al recibir el título de Miss Universo 2020.