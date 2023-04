Chiky Bombom señala a las mujeres sin hijos y Andrea Meza las defiende con poderosas razones

La sociedad ha sostenido a lo largo del tiempo que la felicidad y la realización de una mujer está estrechamente ligada a la maternidad, pero actualmente hay millones de ellas que han demostrado que pueden obtener lo mismo son tener hijos, razón por la que son juzgadas, muchísimas veces por las mismas mujeres, dejando de lado la sororidad.

Este miércoles 12 de abril, Chiky Bombom y Andrea Mesa, ambas conductoras del programa Hoy Día ofrecieron su punto de vista sobre este tema, lo que desató la controversia en las redes sociales. Chiky cuestionó las razones por las que algunas sencillamente no desean niños en sus vidas, pero Andrea le salió al paso y habló sobre su propia experiencia.

“Yo creo que la mayoría de mujeres que no quieren tener hijos es por una expectativa que tienen. Si tú no has pasado por la experiencia, tú no sabes cómo vas a saber el rol como madre. Porque muchas veces puedes pensar: Quizá voy a ser madre soltera o el niño me va a salir así', y cuando vienen a ver a ese niño, es una completa bendición para ti, porque yo sin mi hijo no me veo”, opinó la influencer.

El gran debate de negarse a la maternidad

Las afirmaciones de Chiky generaron incomodidad en Meza, quien alegó:” Pero hay quienes no les gustan los niños.A mí no me gustan los niños. Yo no tengo paciencia, yo no me veo cuidando a un niño, entonces, para qué voy a tener un niño que luego voy a ser infeliz, porque luego voy a tener que estar haciendo algo que nunca me vi haciendo”.

Penélope Menchaca sí fue directa y cuestionó lay postura de Chiky: “Cuando dice eso e cuando se tacha a la mujer que dice: ‘Yo no quiero tener hijos’, porque luego te dice, cuando los tengas te vas a dar cuenta de que sí los querías”.

Por esto, Andrea dio poderosas razones que fueron aplaudidas por muchas internautas. “Imagínate que los tengas (niños) y luego digas no me sale, no tengo el instinto que otras mujeres tienen. Por eso digo: prefiero no tener hijos”, expresó la también modelo.

Pero como si fuera poco ese argumento, añadió: “Aparte de todo esto, yo estoy en un punto en mi carrera profesional que no quiero quitarle tiempo a mi carrera, no quiero dejar de trabajar por un tiempo para estar haciendo otras actividades. Yo me quiero enfocar 100% a esto. Ahora yo creo que es súper importante que tu pareja esté alineada contigo porque ahí sí se puede crear un montón de problemas cuando uno no quiere y el otro sí”.

Ellas estaban acompañadas de la psicólogo Belkis Carillo, especialista en temas de pareja y autoestima, quien lo importante es ser inteligente al momento de tomar una decisión, ya sea de tener o no hijos. Y esto está basado en la autoconocimiento y la autoaceptación.

Finalmente, Penélope acotó que como mujeres se tienen el gran poder de decidir si se desea o no ser madre “y esa decisión no tenemos porqué juzgar”.