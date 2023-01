Adamari y el nuevo encontronazo con Andrea Meza en pleno programa por Bad Bunny: qué pasa entre ellas

Adamari López y Andrea Meza son dos de las conductoras de Hoy Día , la puertorriqueña desde hace 10 años y la mexicana desde hace un mes.

Y es que, aunque Andrea fue Miss Universo en el 2020, luego de eso se ha destacado como conductora en varios programas de Telemundo, y hace poco entró a Hoy Día.

Aunque las dos brillan y son hermosas, parece que la relación no es muy buena, y es que han tenido algunos “encontronazos” en el programa en vivo.

Parece que las dos siempre tienen puntos de vistas diferentes sobre las situaciones de los famosos que comentan en el programa y cada una batalla por defender su punto.

Un nuevo encontronazo entre Adamari López y Andrea Meza evidencia su mala relación

Recientemente se estaba hablando en el programa Hoy Día sobre la acción de Bad Bunny de lanzarle el teléfono a una fan, lo que abrió el debate.

Andrea lo defendió y explicó su punto de vist a “recordarnos también que es una persona y llegar a invadir así su privacidad no está bien ni es normal, como dijo él en su Twitter, si tú vienes y me hablas, con gusto te voy a recibir, pero si vienes a ponerme un teléfono en la cara, ¿cómo esperas que yo te respete si tú no me estás respetando?”.

Ante esto, Adamari se mostró indignada y le dijo “pero el respeto no se pide irrespetando a otra persona, para que ella entienda, tienes que respetarla también, y no está bien que le lance el teléfono. Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa, que haga la fiesta en su casa y nadie le va a molestar. Para qué quiere ser uno famoso cuando la gente te va a pedir un autógrafo y entonces no los vas a querer”.

Y Andrea arremetió para finalizar “él quiere ser artista, cantante, no famoso”, y en eso el programa fue a un corte comercial, quedando el ambiente en tensión.

Otra discusión entre Adamari y Andrea en el programa Hoy Día

No es la primera vez que las dos discuten, pues la semana pasada hubo otra diferencia de opiniones, donde una defendía a la novia de Piqué, mientras que la otra la condenaba por lo que le hizo a Shakira.

Andrea defendió a Clara Chía Martí. “Yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él. Es él quien no sabe lo que quiere”, expresó la exreina de belleza mexicana.

Adamari López no estuvo de acuerdo y la interrumpió de inmediato, diciendo “ella sabía que estaba metida en medio de una relación, se pudo haber esperado, o no haber aceptado salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer. Yo no estoy diciendo que él está bien, pero tampoco ella. Una mujer que entra en una relación sabiendo que está con otra, no, no es una roba maridos, pero está mal. Y no tiene principios tampoco”.

No se sabe si es que las famosas se llevan mal, o simplemente tienen diferentes formas de pensar, pero lo cierto es que en el programa se les ve muy poco juntas y parece que algo no anda del todo bien entre ellas.

En las redes defienden a Adamari López, pues consideran que tiene muchos más años de experiencia y es más objetiva en lo que dice a diferencia de Andrea.