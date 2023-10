La diseñadora mexicana Vero Solís inspira a soñar en grande junto a Disney y la princesa más icónica

La magia de Vero Solís, CEO y directora creativa de Josefina x Vero Solís, está de vuelta en uno de los eventos de moda más importantes del año y qué mejor que de la mano de Disney. La diseñadora mexicana estará participando en The Disney Gala: Celebrating Animation in Style, que será parte del Mercedes-Benz Fashion Week México, representando a uno de los clásicos más icónicos para The Walt Disney Company, La Cenicienta.

Serán once diseñadores mexicanos en total los que estarán rindiendo un homenaje a la animación a través de colecciones inspiradas en todas esas historias que nos han hecho soñar. Adriana Macías, Alexia Ulibarri, Anuar Layon, Armando Takeda, Benito Santos, Daniel Herranz, Diego Zúñiga, Macario Jiménez, Pink Magnolia, Vero Solís y Vero Diaz presentarán piezas con las que buscarán resaltar la innovación y la creatividad, con toda la esencia Disney y de su sello personal.

Una celebración a los sueños

Este es un año muy especial para The Walt Disney Company pues está celebrando sus 100 años de historia animada y para Vero Solís ha sido una oportunidad muy importante ser parte de ello a través de esta gala.

“Tuve la fortuna de poder elegir al personaje más emblemático e icónico para mí. Cenicienta fue la princesa que me acompañó en mi niñez y que dejó huella para toda mi vida”, compartió la diseñadora en entrevista exclusiva con Nueva Mujer. “Es una película que me enseñó a soñar, a transformar no sólo tu vida sino un vestido como en esa escena tan emblemática que se quedó grabada en mi memoria. Ahí comenzó el sueño de ser diseñadora”, agregó.

Vero Solís La diseñadora ha tenido la oportunidad de colaborar con Disney para The Disney Gala: Celebrating Animation in Style (Vero Solís)

La diseñadora ha colaborado en otras cuatro ocasiones con Disney y no dudó en hacerlo una vez más en cuanto llegó la propuesta a sus manos, siendo ésta la primera vez que participa en un Fashion Week con la marca, diseñando como Vero Solís. “Yo no tuve ni qué pensarlo, Cenicienta era la princesa que yo quería diseñar y ser parte de esa historia”, dijo.

El mundo de la moda y la animación se entrelazan de manera asombrosa

Al preguntarle sobre los elementos que tomó de La Cenicienta para crear sus diseños, la diseñadora reveló que la fantasía que rodea su historia fue la clave. “Los elementos que siempre quedaron grabados en mi cabeza eran el vestido que desgarran las hermanastras y que los ratones ayudan a enmendar, la transformación al vestido azul, la zapatilla de cristal”, dijo. “Para mí los ratones tenían que estar porque de alguna manera son como estos angelitos, aquellas personas que están en tu equipo y te ayudan a salir”. Por otro lado, señaló que “el Hada Madrina” también fue parte de su inspiración pues “es quien lleva la fantasía y el glamour”.

La Cenicienta Vero Solís se ha encargado de plasmar en sus diseños, la magia de uno de los clásicos más amados de Disney (Walt Disney Animation Studios)

De acuerdo con Vero Solís, siempre se ha sentido conectada con Cenicienta respecto al venir de abajo y luchar para hacer realidad sus sueños, además de que ha tenido la fortuna de contar con un “hada madrina” como Disney que le ha abierto las puertas a grandes oportunidades.

Eso sí, admitió que no todo fue fácil en el proceso de creación de esta colección ya que sabía que tenía una gran responsabilidad al estar representando a una de los personajes más queridos e importantes para la compañía. Sin embargo, fue eso mismo lo que la llevó a tomar mayor fuerza e inspiración.

“Nos comentaron que (la Cenicienta) era uno de los personajes consentidos de Walt Disney. Cuando fuimos a las oficinas y nos presentaron los archivos de este, fue increíble escuchar la historia y lo que significaba para él. Todas sus apuestas estaban en ese personaje. Me hizo sentir una responsabilidad muy grande”. — Vero Solís, CEO y directora creativa de Josefina x Vero Solís

Vero Solís 'La Cenicienta' ha sido fuente de inspiración para la diseñadora mexicana (Vero Solís)

Así fue como Solís también apostó todo por este proyecto en el que se verá reflejado todo lo que La Cenicienta representa para ella, compenetrando a la perfección los brillos, bordados, pintados a mano y todo el cuidado al detalle que caracteriza su estilo personal.