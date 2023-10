Galilea Montijo le contó a su hijo su nueva relación: cómo hablar con tu hijo sobre tu noviazgo sin lastimarlo

Galilea Montijo tiene una nueva relación amorosa a sus 50 años y a solo meses de separarse de su esposo Fernando Reina, por lo que la han criticado.

Sin embargo, ella ha dejado claro que no le importa el qué dirán, y está viviendo al máximo su relación con el guapo modelo Isaac Moreno.

Recientemente, la conductora reveló cómo ha tomado su hijo Mateo de 11 años su nueva relación y si ya convive con su novio.

Durante una entrevista al programa Siéntese quien pueda, la famosa destacó que para ella lo más importante es su hijo.

“Estamos en el proceso, Mateo ya lo sabe, porque si no, no me dejaría ver. Para mí lo más importante es mi niño, y lo sabe, pero vamos en ese proceso”, detalló, dejando claro que aunque su hijo sabe de su relación, aún están en el proceso de aceptación.

Y además dijo que no solo lo ha hablado con su hijo biológico, sino con los hijos de Fernando Reina, a quienes considera como sus hijos.

“No sé, no sé para la demás gente, no creo que nunca sea el momento, pero Mateo es un niño, y mis otros dos niños Alexis y Claudio, porque también los voy a tomar en cuenta toda la vida, son muy importantes para mí. Siempre hay un momento para todo, entonces se tiene que dar con calma, con el tiempo, cuando ellos los decidan, y eso es lo más importante, los hijos yo creo que lo único que deseamos siempre es que los papás sean felices”, destacó.

Claves para hablar con tu hijo sobre una nueva relación y que no le afecte

No imponerle a tu nueva pareja

Es importante que cuando vayas a hablar con tu hijo sobre una nueva pareja, no se lo quieras imponer, ni lo digas por las malas si su reacción no es la mejor.

Lo más recomendado es hablarle de forma positiva, diciéndole que es alguien que te hace feliz, y que seguro le va a caer bien, pero sin imponerlo.

Aclararle que no tendrá el rol de papá

También es vital que le dejes bien claro que se trata de tu pareja, no de un nuevo padre para él, y que esta persona tenga muy claro su rol, nunca llegando a ejercer el de padre.

Y es que los niños solo tienen un padre y una madre, y pensar que tendrán que suplantar a su papá o tener dos puede ser muy abrumador para ellos, así que déjale claro que esta persona no será su papá ni ocupará su puesto.

Dile que lo conocerá solo cuando se sienta preparado

Otra clave es decirle a tu hijo que se tome su tiempo para conocerlo y que solo se lo presentarás cuando se sienta preparado , sin presionarlo.

Así ellos mismos podrán decidirlo y no sentirán la presión ni tendrán un concepto negativo hacia esa persona nueva.

Déjale claro que tu prioridad es él y tu pareja no le robará tu amor

También es vital que le dejes muy claro a tu hijo que él es tu prioridad y siempre lo será, que jamás lo vas a cambiar por esa nueva persona y él no le robará tu amor.

Pues cuando le hablas de una nueva pareja, ellos pueden sentir miedo de perderte, pero al tú dejarle claro esto, tendrán menos rechazo a tu nueva relación.