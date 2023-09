¡Madurez nivel Dios! Galilea Montijo de vacaciones en Disney con su hijo y ¡la ex de su ex!: así la pasaron

Galilea Montijo La conductora y actriz sorprendió al irse de vacaciones con la ex de su ex (@galileamontijo/Instagram)

Galilea Montijo es una de las conductoras y actrices más famosas y exitosas de México que se destaca en la conducción del Programa Hoy, donde ya lleva varios años.

Sin embargo, hace unos días se ausentó del programa porque se fue de vacaciones con su hijo Mateo de 11 años.

Pero, no fue sola, y es que no estuvo con su novio Isaac Moreno, sino nada más y nada menos que con la exesposa de su exesposo, Fernando Reina, con quien tiene la mejor de las relaciones.

Te recomendamos: ¿Celosa? La reacción de Galilea Montijo a foto de su ex Fernando Reina con su primera esposa

Así fueron las vacaciones de Galilea Montijo en Disney con su hijo y la ex de su ex

Aunque resulte algo increíble e insólito para muchas mujeres, Galilea Montijo ha demostrado que tiene una madurez “nivel Dios”, al llevarse bien con la exesposa de su ahora ex, Paola Carus.

Y es que la famosa actriz y conductora se lleva de maravilla con Paola desde que estaba casada con Fernando y ella trata a los hijos de Paola como suyos, y viceversa.

A través de las redes son muchas veces que la famosa ha expresado su amor tanto por los hijos de Fernando como por Paola y recientemente sorprendió al irse de vacaciones juntas.

Galilea viajó a Orlando, Florida el pasado 4 de septiembre, y ahora sabemos que fue a Disney no solo con su hijo, sino con Paola Carus y lo pasaron de maravilla.

Te recomendamos: ¿Galilea Montijo practica brujería?, el video por la que la acusan de hacer santería, llevaba una bolsa roja

La revista TV Notas compartió algunas fotos de la conductora con la ex de su ex y sus hijos, y se ve que la pasaron muy bien y se puede observar tanto a ella como a Paola muy unidas y felices en los juegos y atracciones, disfrutando como grandes amigas con sus hijos.

Esto ha sorprendido a muchos en redes, pues aseguran que no cualquier mujer podría llevarse así de bien con la ex de su ex, pero la mexicana prueba que entre mujeres debemos apoyarnos y unidas somos más fuertes, dando un gran ejemplo.